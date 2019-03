Ćaleta-Car: Kad-tad će im pasti koncentracija, moramo to iskoristiti

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom kvalifikacijska je utakmica za Europsko nogometno prvenstvo protiv Azerbajdžana Trener, igrači, stožer, svi su se okupili u Zagrebu, smiju se, neki i upoznaju, ali i odrađuju treninge i čekaju tri kvalifikacijska boda. No suparnike koje vodi hrvatski trener Nikola Jurčević nikako ne podcjenjuju.

– Ne treba strahovati, pokazali smo kvalitetu. Hrvatska ima širok igrački kadar, tko nedostaje, može se nadomjestiti. Baš smo gledali snimku njihove utakmice i imali sastanak. Vjerojatno će igrati blok. Moramo biti strpljivi i to izbornik stalno naglašava. Moramo tražiti bodove, a ako ne zabijemo prvih 15 minuta, moramo ići mirno i staloženo. Oni će kad-tad pasti u koncentraciji i to moramo iskoristiti. Ne smijemo se ničega bojati i ne podcjenjujemo nikoga. Oni imaju našeg trenera i on će ih znati pripremiti. Poznaje tu našu filozofiju – kaže Duje Ćaleta-Car koji je u pravoj formi.

Svi su se dobro uklopili

– Da, napokon sam uhvatio pravu formu nakon SP-a. Igram u kontinuitetu. Imam podršku svih. Sada je sve sjelo na svoje mjesto. Što se mene tiče, spreman sam. No izbornik je tu da odluči, a ja ću dati svoj maksimum ako zaigram. Duje se osvrnuo i na novopridošlog Brunu Petkovića.

– Svi koji dođu super se uklope. I mene, kada sam došao, super su primili ovi stariji. Bruno je prvi put s nama i vidiš na treninzima da je sretan i da je pozitivan. Važno je za nas mlade igrače, koji dođemo među starije s respektom, da nas lijepo prihvate. Osjećamo se ugodno i to je najvažnije.

Nadamo se punom stadionu

A onoga što ih u kvalifikacijama čeka svjestan je i napadač Andrej Kramarić:

– Bit ćemo motivirani i napaljeni i ponekad je tako teže igrati. Uvijek smo bili u problemima s momčadima koje su stajale defenzivno. Zato mislim da će ovo biti zanimljive utakmice. Na papiru to sve izgleda jednostavno, ali realnost je malo drugačija. Svi mogu igrati defenzivni blok. U današnjem modernom nogometu svatko svakog može pobijediti, a mi s ovim balkanskim mentalitetom – nikada ne znaš što se očekuje od nas – kaže Hoffenheimov napadač pa dodaje:

– Nemamo vremena da si dopustimo kikseve. Moramo biti spremni na sve i da se ne mučimo kao i uvijek.

Kao i svi, nada se punom Maksimiru.

– Super je da se vratio taj neki nogometni svijet ponovno u Zagreb, zahvaljujući i reprezentaciji i Dinamu. Nadam se da će tako biti i u četvrtak. Navijači su naša snaga – zaključio je.