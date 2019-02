Čagalj: Teško je pobijediti kad primite toliko glupih golova

Ako je do utakmice sa Szolnokijem i postojala nada da se Mladost može plasirati na završni turnir Lige vaterpolskih prvaka, nakon drugog poraza od Mađara u samo dva tjedna izgledi za to svedeni su na minimum. Žapci su i kod kuće izgubili identičnim rezultatom kao i u gostima - 8:11, a to nije rezultat koji daje nadu. Posebno u situaciji u kojoj zapravo samo prve tri momčadi idu na Final Eight jer Hannover je kao domaćin osigurao plasman bez obzira na učinak u skupini.

Utakmica je na neki način odlučena već u posljednjoj minuti druge četvrtine kada, pri omjeru 5:7, Petković nije iskoristio peterac (pogodio je vratnicu), a u protunapadu Zalanki je bio neumoljiv. I umjesto da na poluvremenu bude 6:7, bilo je 5:8. Mladostaši su se, istina, još jednom približili na pogodak zaostatka (7:8), ali tjelesno pripremljeniji gosti othrvali su se i toj prijetnji i pokazali da su bolji. Ipak su još prije dvije godine bili europski prvaci...

- Szolnoki je po imenima jača momčad, iako smo imali priliku i da ih pobijedimo. Ali uz neke uvjete, koje nismo zadovoljili. Kad na poluvremenu primite osam pogodaka, među kojima i nekoliko “glupih”, onda je to vrlo teško - kazao je branič Mladosti Marino Čagalj.

Trener Zoran Bajić dodao je:

- Zaslužena pobjeda gostiju koji su nam nametnuli svoj način igre. Najprije smo primili previše pogodaka u prvoj četvrtini, čak pet, a potom smo prokockali puno napada s igračem više, pri čemu je bilo i malo nediscipline što me posebno pogodilo.

Iako je trener Mladosti najavio da i dalje punom parom idu na oba kolosijeka, realnijim nam se čini da Zagrepčani priliku potraže u Regionalnoj ligi u kojoj su uvjerljivo prvi.