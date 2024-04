Burno u poznatoj emisiji: Uvođenje Perišića je alibi potez! Put je ono što ste vidjeli u 97. minuti

Zanimljivu raspravu u emisiji Sport Nedjeljom nakon poljudskih derbija Hajduka i Dinama odradili su voditelj i urednik Ante Breko i njegovi gosti - Josip Pivarić, hrvatski reprezentativac i srebrni iz Rusije koji je nedavno zaključio vrlo uspješnu igračku karijeru, potom Marko Lozo, bivši igrač, a danas trener i analitičar te novinarka Večernjeg lista Dea Redžić. Najavljena tema emisije trebala je biti troboj u utrci za naslov prvaka, ali nakon dvaju derbija u Splitu ostali smo na dvoboju Dinama i Rijeke, dok su neredi kojima smo svjedočili nakon polufinala kup utakmice te novo posrtanje nemoćnog Hajduka u fascinantnom dekoru pred skoro 30 tisuća ljudi na tribini, fokus prebacili na analizu stanja na Poljudu.

Tri milijuna eura Hajduk troši samo na bekove

- Vidjelo se da stranci ne mogu donijet kvalitetu Hajduku, a tko je za to odgovoran?", kazao je Lozo i problematizirao otvoreno dovođenje igrača poput Moufija i Diala, koji Hajduk koštaju tri milijuna eura na bekovskim pozicijama.

- Mladi Šimun Hrgović se pokazao kao bolje rješenje, a 25 puta je jeftiniji svom klubu od stranaca. Nisam pričao napamet kada sam ranije govorio da ova momčad samo slučajno može osvojiti naslov prvaka. Ti stranci nisu donijeli potrebnu razinu kvalitete - rekao je Lozo te apostrofirao zimske pripreme ka ishodišnu točku Karoglanovih problema.

Netko mora odgovarati za hrpu ozlijeđenih igrača

- Karoglan je imao vremena da izvaže što mu nedostaje, nakon što je na mišiće nanizao pobjede na početku mandata, ali na pripremama se očito nije dobro radilo, tu je temelj. Posebno upozoravajući je broj ozlijeđenih igrača, Karoglan je već preuzeo dio odgovornosti za očito pretrenirane igrače. Putokaz Hajduka je 75. minuta i ulazak Ivana Perišića, klubu trebaju takvi lideri i karakteri jer s njima potičeš i stare i mlade igrače, odnosno njihov radni moment pa i psihološki karakter cijele svlačionice.

- Pa nije li Lukša Jakobušić doveo cijeli set igračkih jakih karaktera, imena koja su nosila i reprezentaciju Hrvatske? Mislim da je to odrađeno, no pitanje je možda kako su se ti igrači dovodili, to je sve nabacano i opet se priča o pozicijama koje nisu pokrivene, dok Hajduk igra spor i nekakav staromodan nogomet i to još u grču od prve utakmice nastavka sezone u kojoj si s prvog mjesta morao krenuti po naslov.

Vidjeli smo kako je to sve završilo, nije ostvaren nijedan cilj koji je Jakobušić postavio kada je došao u klub - da Hajduk uvijek izgleda gospodski na terenu i van njega, da se uvijek tuče i bori za naslov prvaka do samog kraja i da ljudi s Poljuda zadovoljni odlaze kućama, sve se to sinoć raspalo. Ja smatram da je putokaz Hajduka 97. minuta, jer ništa od ovoga mi sada vjerojatno ne bismo pričali da je Niko Sigur zabio onaj volej - kazala je Dea Redžić-

- Ali i to je opet slučajno, kao što se Hajduku slučajno dogodio i Pukstaš i te niz drugih igrača.

- Mislim da Pukštas nije baš slučajan, ali dobro. Nadovezala bih se na Ivana Perišića i njegovo uvođenje koje sam očekivala u nekom drugačijem ambijentu i smatram da je to bio alibi potez trenera Karoglana, tako sam ga ja doživjela, kao da je želio poručiti - Sve sam dao što sam mogao, uveo sam sve što ste u klub donijeli i ja nisam kriv. No razumijem da se mnogi s tim neće složiti, a treba kazati i da je Perišić više puta tražio od trenera da ga stavi u igru. No, pitanje je u kakvom je stanju i je li sto posto spreman, a scena u kojoj Karoglan šalje jednog od top tri najvažnija igrača u povijesti reprezentacije, nakon povijesnog transfera, ali i nakon najteže i najdelikatnije ozljede koljena koju je prebolio, šalje njega da ga spašava u zadnjih 15 minuta onog crnila Meni to i dalje djeluje kao alibi, pa i kukavički i neprimjereno - kazala je Dea.

'Marić ima potencijal da bude zvijezda Dinama, velika karijera je pred njim'

- Stvar je u tome što će Ivan Perišić, koji s razlogom ima status jednog od najvažnijih igrača u povijesti Hrvatske, svakog igrača do sebe napraviti i 20 posto boljim, takvi momenti mogu biti presudi za momčad, a osobno želim Ivanu puno sreće u nastavku. Dinamo i trener Sergej Jakirović su okrenuli sve s dvije pobjede na Poljudu, a imali su izuzetno turbulentnu sezonu. Oni sada lete mentalno, a znate li kako je u Dinamu kad se nanižu dva poraza? To je krš, lom i strašan pritisak. Događaji u klubu uvijek utječu na svlačionicu i to treba iskreno reći, ako se ti pitaš hoće li sutra biti za plaće i tko će voditi klub, no Dinamo je očito taj prvi krizni moment prošao, dok u Mariću ima vrhunski potencijal, on je sjajan čovjek kojeg čeka velika karijera, u to sam siguran - kazao je Josip Pivariić.

Tko će osvojiti naslov prvaka, prognozirali su Breko i gosti u nastavku emisije, posvetivši se i detaljnijoj analizi Rijeke i Dinama.

- O Rijeci se govori kao da je treće kolo i da su oni neko iznenađenje prvenstva, dok je u stvarnosti RIjeka prva nekoliko kola pred kraj prvenstva. Na njih kao da nitko ne računa, a oni manjak pritiska vrhunski koriste, no ipak su na ovoj poziciji po meni zbog kvalitete i širine svog igračkog kadra - objasnila je novinarka Večernjeg.

Pivarić je otkrivao zanimljive detalje i doživljaje koji su bili prijelomni u Dinamovoj svlačionici gdje je proveo više od dva desetljeća života. Burno se raspravljalo o pozadini i reperkusijama nereda u Splitu, utjecaju navijača Hajduka na klub i njihovim čestim napadima na kritičare te manjak samokritike, o čemu su svi u studiju godinama svjedočili, kao akteri ili iz najbližih redova.

