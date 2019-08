Buba na ruci! Realova zvijezda otkrila zašto ima tu tetovažu

Marcelo u madridskom Realu igra već 12 sezonu u nizu. Na tijelu ima mnogo tetovaža, ali jedna je posebno zanimljiva, pogotovo za čitatelje njemačkog Bilda.

Naime, Brazilac na desnoj ruci ima tetoviranu Volkswagen bubu. Marcelo je u intervjuu za tabloid otkrio kako je buba bio automobil koji vozio njegov djed.

- Tetovaža bube me podsjeća na djeda. On je vjerovao u mene i uvijek mi je davao podršku. Nije mu bilo teško bilo što učiniti za mene, stalno me vozio na treninge ili utakmice. Bio je uvijek uz mene i volio je gledati kako igram. Zato je njegova buba na mojoj ruci - rekao je Marcelo.

U majici Reala igrao je 344 utakmice i zabio 25 golova. Marcelo je za brazilsku reprezentaciju igrao 58 utakmica.