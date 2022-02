Britanija uspjela doći do zlata! U finalu curlinga 'pale' su Japanke

Curlingašice Velike Britanije osvojile su prvu zlatnu medalju za svoju zemlju na Igrama u Pekingu svladavši u finalu Japanke s 10-3.

Ekipa skipperice Eve Muirhead ponovile su uspjeh Britanki iz Igara u Salt Lake Cityju, a sa srebrom muške reprezentacije koja je u subotu izgubila od Švedske, Britanija je najuspješnija zemlja u curlingu.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Curling - Women's Gold Medal Game - Japan v Britain - National Aquatics Center, Beijing, China - February 20, 2022 Skip Eve Muirhead of Britain and Jennifer Dodds of Britain in action. REUTERS/Evelyn Hockstein Photo: Evelyn Hockstein/REUTERS

Japan je popravio je svoje treće mjesto iz Pyeongchanga, kada su svladali upravo Britaniju u utakmici za broncu prije četiri godine.

U subotu je Švedska pobijedila Švicarsku s 9-7 i osvojila broncu.