Boysi dolaze pred Sheraton. Uvjereni su da će Dinamov velikan večeras izaći s rukama u zraku

Uoči današnje skupštine Dinama, koje kreće u 18 sati u Sheratonu, očekuje se egzodus Bad Blue , koji će masovnim okupljanjem ispred Sheratona jasno dati do znanja kakav ishod skupštine očekuju. Dečki u plavom godinama se bore za demokratizaciju Dinama, a smatraju da je današnji dan ključan za promjene. Dinamovi navijači objavili su jučer proglas kojim najavljuju Dan D pred Sheratonom.

"Na sjednici skupštine odlučuje se o sudbini Dinama za dugo, dugo vremena. Nikad nismo bili bliže da 10+ godina borbe za Dinamo koji je otvoren prema svojim navijačima konačno i dočekamo. Nemoguće je u nekoliko rečenica uopće objasniti koliko je bitno pokazati još jednom koliko nam je stalo da se to i ostvari. Sjednica skupštine je od 18h, dođite svi već u 17h ispred Sheratona", navodi se u proglasu.

Sve podsjeća na Valentinovo 2000. godine, kada su BBB-i dobili posljednju veliku bitku, kada su nakon dugogodišnje borbe s Canjugom i Tuđmanom vratili ime Dinamo. To Valentinovo 2000. godine Boysi su grlili Velimira Zajeca, koji je uskliknuo "Imamo Dinamo", a ovaj bi put heroj Boysa trebao biti jedan drugi velikan Dinama - Dario Šimić.

No, daleko je to od gotovog, znamo da Mamićevi ljudi imaju potpuno drugačiju sliku pobjednika. Sliku na kojoj oni drže ruke u zraku i slave.

23.11.2020., Sibenik - Nas proslavljeni bivsi nogometni reprezentativac Dario Simic u setnji Sibenikom u drustvu predsjednika nogometnog kluba Vodice Marina Miksica.rPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dogodi li se takav scenarij, da pobijedi Mamićeva struja, bit će zanimljivo vidjeti reakciju BBB-a. Jer povratak velikog Mamićeva utjecaja značio bi da transparent BBB-a "Sloboda Dinamu" opet nije ostvaren i realiziran, i pitanje je kada bi i bio u takvom raspletu.

Policija je na nogama, po potrebi će se zatvoriti dio Draškovićeve i ulice uz Sheraton, a BBB-i pozivaju sve navijače da ostanu ponosni, hrabri, odgovorni, onakvi kakvi pravi dinamovci trebaju biti.