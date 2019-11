Borna Ćorić: Ostaju mi četiri dana da se spremim i nadam se da ću uspjeti

Pripreme hrvatske Davis Cup reprezentacije u Madridu su počele u utorak bez Borne Ćorića, koji je zbog povišene temperature neplanirano ostao u Zagrebu, no od srijede navečer i on je sa suigračima. Stigao je kasno navečer, a sljedećeg se jutra okrenuo obavezama.

“Povišene temperature više nema i to je najbolja vijest. Ujutro sam lagano odradio trening u teretani, a sada (četvrtak poslijepodne, op.) slijedi još jedan na igralištu. Stvarno se veselim, nadam se da će biti dobro: imam još četiri dana da se spremim i vjerujem da ću biti spreman”, rekao je Borna po dolasku u kompleks Caje Magice, gdje će se od ponedjeljka održavati završni turnir Davis Cupa.

Koliko vas je ova bolest izbacila iz ritma i možete li to nadoknaditi?

“Sigurno da me malo izbacila. A baš sam odlično trenirao pet dana i onda sam u nedjelju osjetio da sam dobio temperaturu. Od tada se maltene nisam pomaknuo iz kreveta. To me sigurno izbacilo iz takta, ali ostaju mi četiri dana da se spremim i nadam se da ću uspjeti.”

Po novom format Davis Cupa u jednom se danu igraju dva pojedinačna i jedan meč parova. Među ostalima, međusobno će se sastati najbolji igrači, što će u ponedjeljak Borni donijeti okršaj protiv Daniila Medvedjeva, a u srijedu protiv Rafaela Nadala.

“Neće biti lagano, obojica su u odličnoj formi. Posebno za Nadala ne treba mnogo govoriti, svejedno je je li u formi ili nije, I protiv većine igrača je veliki favorit. Medvedjev u posljednjih šest mjeseci igra fenomenalan tenis, tako da ni protiv njega neću biti favorit, pa ću ući u oba meča s razmišljanjem da nemam što izgubiti i nadati se najboljem”, rekao je Borna.