Bobanov je susjed, ni njega Hajduk nije prepoznao, a sad briljira u Dinamovom dresu

Možda i jest Mislav Oršić zabio gol Krasnodaru u Maksimiru u drugoj utakmici šesnaestine finala Europske lige (1:0), ali igrač koji je zapeo za oko svima je Kristijan Jakić (23). Dečko koji je namjestio gol, izrežirao i odradio lavovski dio posla.

Inače, Kristijan je Imoćanin, rođen u Splitu, a igra za Dinamo. Nogomet je počeo igrati još kao klinac u lokalnom klubu Mračaju iz Runovića, nastavio je u Imotskom, da bi ga u omladinsku školu Splita doveo Darko Butorović (50), bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac. I baš smo njega nazvali da pitamo štogod o Kristijanu.

Žao mi je što Hajduk nije reagirao

– On je vrijedan momak koji u omladinskom stažu nije puno odskakao od drugih kvalitetom, ali jest upornošću. Bio je jako vrijedan, pokazivao je neke karakterne osobine da može biti nogometaš. Ono što tehnički nije mogao izvesti, nadoknađivao je upornošću i zalaganjem – kaže nam Butorović, koji je Jakića i Antu Rebića doveo u Split iz Imotskog. Tada je bio voditelj omladinske škole.

– Ovo podneblje ima puno nogometaša: Zadar, Šibenik, Metković... svi su oni oslonac Dinama, Livaković, Petković, Jakić... momci iz Dalmacije. Ono što sam vidio u Jakiću, kada sam ga doveo, jest da odskače, da ima kvalitetu, da treba malo kvalitetniji rad da bi bilo bolji. Inače, Rebić i Jakić bili su kadeti kada su došli u Split, koji je tada bio u usponu. Škola je bila dobro organizirana i oni su isplivali iz tog rada. Igračku karijeru mladi Jakić započeo je u Splitu (2015. – 2017.), zatim se preselio u Lokomotivu (2017. – 2020., a na posudbi u Istri bio je 2018.), iz koje je prošle godine otišao u Dinamo, s kojim je potpisao ugovor na pet godina.

– Meni je žao što Hajduk tu nije reagirao i našao te momke, što nije prepoznao da ovo područje ima puno talenata koje samo treba prepoznati. I taj mali Jakić bio je u Lokomotivi i Istri pa je tek onda došao u Dinamo, nije se samo stvorio. Treba pričekati, netko ga je tamo prepoznao. Dinamo jest i doveo ga je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 25.02.2021., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Europska liga, uzvratna utakmica sesnaestine finala, GNK Dinamo - Krasnodar. Kristijan Jakic Photo: Josip Regovic/PIXSELL

S obzirom na to da je Kristijan iz Runovića, mjesta odakle su i Zvonimir Boban, Ivan Gudelj, Ivan Buljan... pitali smo Butorovića što je tamo tako posebno da taj kraj daje takva velika nogometna imena.

– To su male sredine u kojima su djeca pretežno na ulici, igraju se, stalno su s loptom. Nije to grad da dijete ode na trening i gotovo, on je tu stalno na ulici. Automatski je slobodniji, povezaniji s loptom i, kada dođe u grad, odskače od druge djece, ima više snage, žilaviji je, čvršći i tu u startu dobiva neke predispozicije koje i Jakić ima. On je sada protiv Krasnodara uzeo loptu, namjestio, prošao, to su stvari koje su ti urođene. Kasnije to brusiš i konkuriraš, s ovim što je sad pružio, može i za reprezentaciju igrati. Ovo nije bila šala, ovo je bila utakmica Europske lige, u kojoj nisu bezvezne momčadi.

Zanimalo nas je i kako mu se Dinamo činio u ovoj europskoj priči.

Gušt je gledati Dinamo u Europi

– Sve pohvale imam za Dinamo. Gušt je gledati da jedan hrvatski klub može konkurirati tako bogatijim, europskim, pravim momčadima. Na kraju, i hrvatski nogomet profitira od toga. Očekujem da se i Hajduk jednoga dana vrati na te staze.

Već je i sam rekao da je Jakić materijal za reprezentaciju, no je li već zreo i za inozemnu karijeru ili mu treba još malo podloge u HNL-u?

– Mislim da bi mu bilo pametno da, u ovakvom Dinamu, ostane i još malo igra. Ako bude ovako igrao, i neki bolji europski klubovi će pitati za njega. Pred njim je prava budućnost. Nije nemoguće da zaigra i za reprezentaciju, pa i Dalić gleda te utakmice, trebat će mu mlade snage. Sigurno će obratiti pozornost na njega.

Jakić je nastupao u mlađim kategorijama hrvatske reprezentacije, a za Dinamo je ove sezone igrao 27 utakmica u svim natjecanjima, zabio je jedan gol i upisao tri asistencije.