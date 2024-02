Bivši vatreni o HNL-u: Dinamo je zasluženo pobjedio. Rijeka je od prve minute bila u strahu

Nakon Dinamove pobjede u derbiju nad Rijekom (1:0) te dodatnog zahuktavanja borbe za naslov prvaka u HNL-u, u studio Večernji TV-a došao nam je bivši hrvatski nogometni reprezentativac, najbolji strijelac HNL-a iz sezone 2005./2006. i čovjek koji je nastupao za Hajduk, Dinamo i Rijeku, sva tri pretendenta za ovosezonski naslov prvaka, Ivan Bošnjak (45). Razgovor je počeo upravo temom nedjeljnog derbija.

– Očekivao sam takav derbi, da će biti tvrdo. Naravno, koliko se u zadnje vrijeme priča o Rijekinoj igri da igra najbolje u ligi, svi su očekivali više, ali na kraju od Rijeke nije bilo ništa. Bilo je i za očekivati da će Dinamo biti težak i umoran nakon što je prošao španjolskog velikana Betisa, pa sam zato očekivao da će Rijeka probati to iskoristiti i igrati svoju igru, na kraju nisu. Dinamo je zasluženo pobijedio, nema veze što je to pobjeda kaznenim udarcem u 95. minuti pa to ispadne kao da je drukčije. Apsolutno zaslužena pobjeda Dinama – počeo je Bošnjak.

GALERIJA Dinamo srušio Rijeku u nevjerojatnoj završnici derbija. Brodić zabio za velika tri boda plavih (1:0)

Iskustvo osvajanja znači

Iza Dinama je fenomenalan tjedan u kojem je, uz važnu pobjedu protiv Rijeke, izbacio Betis u doigravanju Konferencijske lige.

– Dinamo se muči ove sezone, ne izgleda ni približno kako bi Dinamo trebao izgledati. Nije ni to nešto što nije normalno, kad uzmemo u obzir što se sve događa u Dinamu. Zato im ovaj prošli tjedan puno znači, pogotovo derbi, jer da su izgubili ovaj derbi, mislim da bi stvarno ispali iz utrke za naslov. To im se već moglo dogoditi ove sezone ne znam ni ja koliko puta jer su u puno utakmica pobjeđivali u sudačkoj nadoknadi. Sigurno im je ovo bio najbolji tjedan u dugom razdoblju.

Bi li im taj tjedan mogao mentalno pomoći za nastavak prvenstva?

– Naravno. Sad su puni samopouzdanja, mislim da je i treneru malo lakše raditi jer je proživio svašta u klubu. Sad je sigurno svima lakše.

Koliko uistinu Dinamu znači ona teza da ima iskustvo osvajanja naslova i da će mu to pomoći do kraja sezone? Je li to stvarna pojava ili samo neka floskula?

– To je glavni čimbenik unutar kluba. Kad imaš prave dečke, kad imaš frajere, možeš se nadati naslovu. Da sam čelnik ili navijač Rijeke, bilo bi mi bez veze slušati svaka tri dana da nemamo pritisak. Volim da igrač ima pritisak, da je frajer, i da kaže: "Idem pobijediti!" Dinamo je prošao Betis i bio je mrtav umoran, a čitam izjave, u Rijeci pričaju o tome da se neće predavati. Kakva predaja, čemu to? Pa da su pobijedili Dinamo, pobjegli bi Hajduku na četiri boda, a Dinamu na još više. To je možeš ili ne možeš, tu nema laganja – rekao je Bošnjak, a zatim se još jednom nadovezao na pristup Rijeke:

– Volio bih vidjeti pomoćnog trenera Rijeke Radomira Đalovića što je govorio prije i poslije utakmice poznavajući njegov karakter. Mislim da bi mu draže bilo da su izgubili 5:0 i igrali svoju igru. Od prve minute vidjelo se da je Rijeka imala neki strah. Mijenjali su neke igrače i taktiku za Maksimir. Zašto? Lider si, prvi si, čemu promjene?

Osim dva aktera nedjeljnog derbija, pretendent za naslov prvaka je i trenutačno drugoplasirani Hajduk, koji naslov čeka 18 godina. U Splitu ne skrivaju da su riskirali sve kako bi ove sezone došli do naslova.

– To je nešto najnormalnije. Dugo su bili izvan igre za naslov, a ovo što sad radi predsjednik Hajduka sa svojim suradnicima je fantastičan posao. Naravno, nije lako doći do svega što želiš u tako kratkom roku. Polako, Hajduk se diže. Jako mi se sviđa što u Hajduku, kao ni u Dinamu, ne skrivaju da idu na naslov, ne bježe od toga. Hajduk je godinama imao problem da mu ne žele dolaziti pravi igrači, imali su niz od deset godina u kojem nisu bili ni prvi ni drugi, a sad se sve to promijenilo. Napredak je vidljiv.

Naš sugovornik istaknuo je da je kvaliteta lige na vrlo dobroj razini.

– Ne slažem se s onima koji kažu da kvaliteta HNL-a pada. Liga je super, sezona je jako uzbudljiva, zanimljiva i neizvjesna, a uz to još imamo i ovih nekoliko klubova u sredini ljestvice od kojih je svaki nezgodan za nekog od velikih klubova, kao što je u zadnje vrijeme Lokomotiva za Dinamo. Ljudi kažu: "Hajduk kiksao protiv Varaždina", pa nije lako dobiti Varaždin. Nema mi smisla podcjenjivanje tih klubova. Upravo zbog toga pričati sad o tome tko će biti prvak nema smisla jer nema upisivanja unaprijed kod bilo koga, ostalo je još 12 kola i svi s vrha još će gubiti puno bodova.

Danas radi kao menadžer

Bošnjak se danas bavi poslom nogometnog agenta, odnosno menadžera.

– U svojoj karijeri imao sam i odličnih stvari koje sam napravio, ali i velikih padova. Tako da igrači koje sad vodim mogu iz mojeg iskustva naučiti i što je bilo dobro i što je bilo loše, što treba, a što ne treba. Da sam imao starijeg sebe uza se, napravio bih puno veću karijeru.

Za kraj smo s Bošnjakom, inače bivšim vatrenim s 14 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, prokomentirali i očekivanja od reprezentacije na nadolazećem Europskom prvenstvu ovog ljeta.

– Imamo tešku grupu, ali tko na Euru nema tešku grupu? Zaboravljamo da i našim protivnicima nije baš svejedno kad vide da su s nama u grupi. Ovo što reprezentacija radi u posljednjih nekoliko godina nismo mogli ni sanjati. Kao Hrvat nadam se da ćemo proći i da ćemo opet dogurati daleko.

