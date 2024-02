Drama ispumpanih lopti se nastavlja: 'Predstavnik kluba se žalio prije utakmice'

Varaždin i Hajduk susreli su se u 24. kolu Hrvatske nogometne lige. Bijeli su imali priliku preuzeti vodstvo na tablici, ali nenadanom podjelom bodova (1:1) na gostovanju promakla im je kroz prste.

Domaća momčad je povela u 40. minuti golom Leona Belcara. Na početku drugog poluvremena ostali su s igračem manje, a Hajduk je već u 66. minuti uspio doći do izjednačenja. Činilo se da će upisati pobjedu kada je Marko Livaja zabio u 81., no gol je poništen zbog zaleđa.

U zapisniku s utakmice pojavio je jedan zanimljiv detalj. "Predstavnik Hajduka, g. Stjepan Badrov, nakon utakmice uložio je usmeni prigovor da lopte za igru nisu bile dovoljno napumpane te su se u nekoliko navrata morale zamijeniti", stajalo je u zapažanjima delegata.

Nekoliko su se puta tijekom utakmice igrači žalili da lopte nisu dovoljno napumpane. Varaždin je nakon utakmice odgovorio . "Ovim putem želimo obavijestiti nogometnu javnost da smo promptno pokrenuli internu kontrolu lopti nakon odigrane utakmice i zaprimljene prijave. Navedenim je utvrđeno da su sve lopte bile adekvatno napumpane", napisali su iz kluba.

Klubovi se u utorak od 18.00 sati susreću u četvrtfinalnoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa. Uoči utakmice izjavu za medije je dao glasnogovornik splitskog kluba, Božo Pavković.

"Desetak igrača na zagrijavanju uoči utakmice prijavilo je tim menadžeru Stjepanu Badrovu da lopte nisu dovoljno napumpane. On je to odmah rekao četvrtom sucu Anti Čulini, na što je on rekao da su lopte tehnički ispravne. Kasnije smo vidjeli u igri da je glavni sudac Fran Jović jednu loptu izbacio jer je tehnički neispravna. Stekao se dojam da smo poslije utakmice to potencirali, ali to je bilo prije početka susreta", rekao je Pavković.

