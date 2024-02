Karoglan preuzeo odgovornost za kiks u Varaždinu: 'Dobri smo i bez Livaje. Očekivao sam više'

Hajduk i Varaždin su ove subote igrali utakmicu 24. kola HNL-a. Bio je to težak udarac za šampionske ambicije splitske momčadi koja se podjelom bodova (1:1) propustila priliku da zauzme vodeće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Uz to, nakon utakmice nastala je čitava drama i prepucavanje oko pitanja jesu li lopte bile dovoljno napumpane .

Priliku za revanš će klubovi imati već u utorak kada se susreću u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica je na rasporedu od 18.00 sati na Poljudu, a na konferenciji za medije najavio ju je trener Hajduka , Mislav Karoglan.

GALERIJA Hajduk ispustio bodove u Varaždinu! (1:1) VAR poništio gol Livaje i pokvario planove bijelih

"Imali smo mi dobrih ulazaka s klupe, poput Dajakua i Kalika. Nekad treba vremena kako bi ušao u ritam, pogotovo kada je utakmica nervozna. Očekivao sam više od igrača s klupe jer je to prilika da želiš startati. U prvom dijelu sezone bilo je dobrih ulazaka s klupe, Benrahou protiv Lokomotive, Dajaku... Sada je to bilo nešto lošije, ali treba dati podršku igračima kako bi i oni preuzeli odgovornost. Igrač Hajduka mora unositi prevagu kada uđe s klupe", rekao je Karoglan u osvrtu na subotnji susret.

Marko Livaja se nerijetko pojavljuje kao nositelj i temelj Hajdukove igre. U Varaždinu nije odradio osobito dobru partiju, a prozvali su ga i navijači . Na njegov značaj osvrnuo se trener bijele momčadi:

"Bili smo jako dobri protiv Slaven Belupa, a nije bilo Livaje. Protiv Rudeša smo odigrali odličnih 75 minuta. Livaja je takav, kao i Pukštas, neće reći da ga boli. Marko nije u optimalnom stanju iako je odradio vrhunske pripreme. Onda se dogodila ozljeda zgloba. Imali smo i ozljede Melnjaka, Žapera, Kalinića, Moufija... To nije alibi. Mi smo dovoljno dobri, ali to remeti situaciju."

VEZANI ČLANCI:

"Nerviram se i kada od kuće gledam Hajduk. Fenomenalan je način na koji smo ušli u utakmicu u Varaždinu. Ne možemo dopustiti da nas njihov gol slomi, moramo produljiti razdoblje dobre igre. Rezultati nisu kakve sam očekivao, ali bilo bi iluzorno očekivati da ćemo sve pobijediti. Izgubili smo jednu od 26 utakmica koje sam vodio, nadam se da to nije previše", rekao je Karoglan osvrćući se na pritisak kojeg nerijetko spominju i igrači.

"Imali smo sastanak, iskreno smo razgovarali u nedjelju. Bili smo realni, rekli smo si neke stvari. Najveća odgovornost je na meni, međutim od svakog igrača Hajduka očekuje se izražena osobnost. Momci su super reagirali na sastanak. Nakon dugo godina smo na današnji datum udaljeni bod od prvog mjesta. Mislim da smo na dobroj poziciji. Bitno je da do reprezentativne stanke izguramo kako treba, a onda ćemo se ekipirati", kazao je Karoglan.

"Krovinović je jedan od najbitnijih igrača. Niko Sigur je zabio gol s te pozicije. Postoje tereni i utakmice u kojima Krovinović ne može sam nositi šesticu. U tom pravcu razmišljam. Pričali smo prošli put o toj temi, ne da računam na Filipa, nego je on jedan od naših najbitnijih igrača", istaknuo je strateg Poljuda.

VEZANI ČLANCI:

Pred njima je nova postaja u obrani naslova pobjednika Kupa. "Kup nosi zamke, ali moramo proći. Uvijek je to trofej, bez obzira na to što je osvojen dvije godine zaredom. Ne vidim razlog da ne budemo optimalni. Prolazak u polufinale je cilj. Bolje je igrati doma, to nam daje dodatnu motivaciju, ali i u Varaždinu smo bili kao doma."

Kratko se osvrnuo i na nedjeljni derbi Dinama i Rijeke. "Dinamo je tamo gdje sam ga očekivao - u borbi za titulu. Sve je to blizu, svi imaju sve u svojim rukama. Tako je najbolje jer najbolji osvaja", zaključio je Karoglan.

VIDEO Vatreni hajdukovci iz Rijeke objasnili zašto cijeli život navijaju za Bijele