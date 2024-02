FOTO Armadi je bilo zabranjeno unijeti jedan transparent. Evo što je na njemu pisalo.

GLASNOGOVORNIK HAJDUKA

Drama ispumpanih lopti se nastavlja: 'Predstavnik kluba se žalio prije utakmice'

"Desetak igrača na zagrijavanju uoči utakmice prijavilo je tim menadžeru Stjepanu Badrovu da lopte nisu dovoljno napumpane. On je to odmah rekao četvrtom sucu Anti Čulini, na što je on rekao da su lopte tehnički ispravne", rekao je Božo Pavković