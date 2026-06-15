Bivši srpski kapetan: 'Pogledajte Hrvate u Kataru. Dali su manje golova od nas, a ušli u polufinale'

Bivši kapetan srpske reprezentacije Dušan Tadić u velikom se intervjuu za Mozzart Sport osvrnuo na kraj svoje reprezentativne karijere, kontroverze unutar svlačionice te uspone i padove “Orlova” na velikim natjecanjima, pritom se posebno dotaknuvši i nastupa Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Rekorder po broju nastupa za Srbiju (111 utakmica) i dugogodišnji lider momčadi potvrdio je kako je njegovo poglavlje u reprezentaciji završeno. Istaknuo je da je odluka konačna unatoč ranijim pozivima za povratak. “Kad jednom prelomim, to je to. Lijepo je bilo, ali ne želim se vraćati”, poručio je Tadić, dodajući kako je ponosan na sve što je ostvario u dresu reprezentacije, od dva Svjetska i jednog Europskog prvenstva.

U razgovoru se posebno osvrnuo na pitanje liderstva u novoj generaciji srpske reprezentacije. Tadić smatra da momčad mora dobiti nove nositelje igre, ali i više hrabrosti u preuzimanju odgovornosti. “Volim kada igrač misli da je najbolji. Lider mora vjerovati u sebe, inače ne može nositi momčad”, rekao je bivši kapetan. Među potencijalnim vođama naveo je nekoliko imena mlađe generacije, ali je naglasio da je za ozbiljan rezultat potreban i pravi mentalitet cijele momčadi.

Govoreći o propuštenim prilikama Srbije na velikim natjecanjima, Tadić se osvrnuo i na uspjeh hrvatske reprezentacije, koja je u Kataru 2022. godine stigla do polufinala i kasnije brončane medalje. “Pogledajte Hrvate u Kataru. Dali su u skupini manje golova od nas, a stigli su do polufinala. Oni su znali kako zatvoriti utakmice i kako igrati na rezultat. Nama je baš to malo nedostajalo”, istaknuo je Tadić.

Prema njegovim riječima, Srbija je u tom razdoblju imala kvalitetu da napravi iskorak, ali je nedostatak stabilnosti i individualne koncentracije u ključnim trenucima presudio. O Svjetskom prvenstvu u Kataru stoga govori s dozom žaljenja. Smatra da je srpska reprezentacija imala potencijal za prolazak skupine i bolji rezultat. “Vodili smo 3:1 protiv Kameruna, ali radili smo individualne pogreške koje su nas koštale. Da smo to iskontrolirali, mogli smo puno više”, zaključio je.