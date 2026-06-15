Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUŠAN TADIĆ

Bivši srpski kapetan: 'Pogledajte Hrvate u Kataru. Dali su manje golova od nas, a ušli u polufinale'

Beograd: Srbija i Litva susrele se u 1. kolu kvalifikacija za EURO 2024.
Foto: Dusan Milenkovic
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
15.06.2026.
u 09:57

Govoreći o propuštenim prilikama Srbije na velikim natjecanjima, Tadić se osvrnuo i na uspjeh hrvatske reprezentacije, koja je u Kataru 2022. godine stigla do polufinala i kasnije brončane medalje.

Bivši kapetan srpske reprezentacije Dušan Tadić u velikom se intervjuu za Mozzart Sport osvrnuo na kraj svoje reprezentativne karijere, kontroverze unutar svlačionice te uspone i padove “Orlova” na velikim natjecanjima, pritom se posebno dotaknuvši i nastupa Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Rekorder po broju nastupa za Srbiju (111 utakmica) i dugogodišnji lider momčadi potvrdio je kako je njegovo poglavlje u reprezentaciji završeno. Istaknuo je da je odluka konačna unatoč ranijim pozivima za povratak. “Kad jednom prelomim, to je to. Lijepo je bilo, ali ne želim se vraćati”, poručio je Tadić, dodajući kako je ponosan na sve što je ostvario u dresu reprezentacije, od dva Svjetska i jednog Europskog prvenstva.

U razgovoru se posebno osvrnuo na pitanje liderstva u novoj generaciji srpske reprezentacije. Tadić smatra da momčad mora dobiti nove nositelje igre, ali i više hrabrosti u preuzimanju odgovornosti. “Volim kada igrač misli da je najbolji. Lider mora vjerovati u sebe, inače ne može nositi momčad”, rekao je bivši kapetan. Među potencijalnim vođama naveo je nekoliko imena mlađe generacije, ali je naglasio da je za ozbiljan rezultat potreban i pravi mentalitet cijele momčadi.

Govoreći o propuštenim prilikama Srbije na velikim natjecanjima, Tadić se osvrnuo i na uspjeh hrvatske reprezentacije, koja je u Kataru 2022. godine stigla do polufinala i kasnije brončane medalje. “Pogledajte Hrvate u Kataru. Dali su u skupini manje golova od nas, a stigli su do polufinala. Oni su znali kako zatvoriti utakmice i kako igrati na rezultat. Nama je baš to malo nedostajalo”, istaknuo je Tadić.

Prema njegovim riječima, Srbija je u tom razdoblju imala kvalitetu da napravi iskorak, ali je nedostatak stabilnosti i individualne koncentracije u ključnim trenucima presudio. O Svjetskom prvenstvu u Kataru stoga govori s dozom žaljenja. Smatra da je srpska reprezentacija imala potencijal za prolazak skupine i bolji rezultat. “Vodili smo 3:1 protiv Kameruna, ali radili smo individualne pogreške koje su nas koštale. Da smo to iskontrolirali, mogli smo puno više”, zaključio je.

VIDEO: Išao sam do stadiona do kojeg je najskuplje doći na Svjetskom prvenstvu
Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo srpska nogometna reprezentacija Dušan Tadić

Komentara 3

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
11:00 15.06.2026.

Čemu nogometne vijesti u vrijeme SP-a iz države čija se, očito netalentirana, izabrana vrsta nije uspjela plasirati na prošireno SP s 48 momčadi? I to u konkurenciji s Albanijom! 🙈

BP
Besposlen pop
10:57 15.06.2026.

Dnevna doza

Avatar alteralterego001
alteralterego001
10:53 15.06.2026.

Izjava u stilu Grunfa iz Alan Forda :-)))

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!