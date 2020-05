Bivši NBA Hrvat: Iako me stavio u "pseću kućicu", Sloana poštujem jer je bio autentičan

Pokriće tvrdnje da je netko bio velik trener, naročito u NBA ligi, nećete uvijek naći u trofejima, ali u brojkama da. Takav je slučaj i, ovih dana, preminulog Jerryja Sloana, stručnjaka koji je 23 godine zaredom vodio istu momčad (Utah Jazz) po čemu je od njega dugotrajniji samo Gregg Popovich.

S obzirom na to da je i tri sezone bio trener kluba (Chicago Bulls) za koji je igrao deset sezona, iza njega su ostale brojne impresivne brojke kao što su 1221 pobjeda (u 26 sezona) te 15 sezona u nizu u kojima je imao više pobjeda no poraza na kojoj visokoj statističkoj polici su još i Gregg Popovich, Pat Riley i Phil Jackson. A baš ta imena su društvo kojem pripada i Jerry Sloan s čime se složio i njegov bivši igrač, danas 42-godišnji Gordan Giriček:

- Bez obzira na to što nema niti jedan naslov NBA prvaka, Jerry je uistinu bio veliki trener kod kojeg su mi se najviše sviđale njegove ideje oko kontre i polukontre što je tjelesno jako naporno. Ja ga cijenim i zato što je bio autentičan, čovjek koji je od nas igrača tražio što je i sam kao igrač radio.

Ima trenera koji su kao igrači bili lijenčine, a kad su dohvatili trenersku palicu postali su tirani što bi kod njegovih igrača nailazilo na otpor. No, Jerry je kao igrač išao glavom tamo gdje drugi ne bi išli nogom i kada to znaš ne možeš mu zamjeriti što te naganja.

No, nešto je Gira legendarnom treneru svojedobno ipak zamjerio, a dogodilo se na jednoj utakmici u Charlotteu što je, kasnije, dovelo i do njegova odlaska iz Utaha.

- Vrlo brzo po ulasku u igru ja sam šutnuo jednu loptu na koš jer je vrijeme napada istjecalo, a on mi je to zamjerio. Pozvavši minutu odmora odmah me zamijenio predbacivši mi što nisam dodao loptu. Ja sam na to reagirao skulirano, rekavši "u redu", nimalo drsko, bez da sam imalo planuo, a njemu kao da je i to zasmetalo što sam sve primio skulirano. Tada mi je kazao da idem sjesti na kraj klupe i neka se tamo žalim. Na sve to ja sam rekao "zašto mi to tako pričate, što sam napravio", a on me potjerao u svlačionicu.

Da sam nešto loše napravio klub bi me zacijelo kaznio, no nisu. Uostalom, moj suigrač Jarron Collins bio je spreman svjedočiti da ja doista nisam napravio nikakav disciplinski prekršaj. No, unatoč tome lošem iskustvu, ja sam i dalje respektirao Jerryja jer je bio i ostao autentičan. A ja poštujem one koji se svojih načela drže cijeli život.

No, trenerov odnos prema njegovu hrvatskom igraču promijenio se prethodno ljeto što je na koncu kulminiralo i Girinim prelaskom u drugi klub (Philadelphia) usred sezone.

- Taj naš neki nesporazum počeo je s mojim novom ugovorom. Kako sam prethodnu sezonu igrao dobro to ljeto sam produžio ugovor za tri sezone, no kada je nova sezona počela trener me više nije stavljao u početnu petorku a i znatno mi se smanjila minutaža. A kada ti se to dogodi, u NBA žargonu kažu da te trener stavio u "pseću kućicu".

Pričao sam s njim o tome nekoliko puta i po razgovoru bi ispalo da je sve u redu, a nakon par utakmica sve bi se vratilo na staro. Na koncu sam stekao dojam da je taj njegov odnos prema meni imao veze s mojim privatnim problemima, a Salt Lake City je obiteljska sredina, no s osobnim stvarima ne bih izlazio van.