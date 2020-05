Srbi ga žestoko napali zbog tetovaže Ante Gotovine: Htjeli su Veliku Srbiju, a sada...!

Josip Dombaj iz Drnja kod Koprivnice zbog svojih je tetovaža postao 'glavna zvijezda' na jednom od najčitanijih srpskih portala.

Naime, ovaj bivši pripadnik Hrvatske vojske ljubitelj je tetovaža, a na sebi ima istetoviran križ i tri hrvatska velikana - Zvonimira Bobana, Dražena Petrovića i Antu Gotovinu.

Ovaj član BBB-a ima i istetoviran grb Dinama, a pomogao je i u humanitarnoj akciji za 'Palčiće' gdje je na aukciji prodao dres Dražena Petrovića.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Portal Alo je napisao kako je Dombaj tetovirao 'ratnog zločinca, separatista i Dražena Petrovića pored križa', iako je general Gotovina pravomoćno oslobođen svih optužbi u Haagu nakon čega mu je priređen veliki doček u Hrvatskoj.

Povodom ovakvih konstrukcija tamošnjih medija, obratili smo se prozvanom Dombaju koji je komentirao što misli o takvim natpisima.

- Nisam vidio komentare niti me iskreno zanimaju , ali ako je za njih ratni zločinac Ante Gotovina pa i Dražen i Boban koji su samo htjeli imati svoju Hrvatsku ( koju danas imamo, kakvu takvu ), što reći na to. Ante Gotovina koji se vratio iz Legije stranaca kako bi branio našu domovinu,obučavao vojsku i dobrovoljce koji su stali na prvu crtu kako bi obranili svoju zemlju, ako je to za njih ratni zločinac... Manjine u Hrvatskoj imaju veća prava od Hrvata i pogoduje im se, a ovi što su htjeli veliku Srbiju, nakon što im se to nije ostvarilo, sada traže ratne zločince u našim redovima. U svakom ratu ima zločina sigurno i rat je zločin sam po sebi, ali da ne zaboravimo, mi smo bili doma i branili se od agresora - zaključio je Dombaj, koji je nakon civilne vojske odradio jedan ugovor kao profesionalni vojnik u 1. gardijskoj brigadi Tigrovi.

- Tamo sam učio i slušao puno o djelovanju Tigrova u Domovinskom ratu čiji je član bio i general Gotovina - dodao je Dombaj.