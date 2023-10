Bivši izbornik o aktualnom: 'Šoka ima bogato iskustvo, dobro je sve odvagnuo'

Rukometaši Kadettena iz Schaffhausena vodeća su momčad švicarske lige. U osam utakmica ostvarili su sedam pobjeda i tek jednom igrali neodlučeno. Imaju tri boda više od Kriensa te četiri od Amicitije iz Züricha. Zasluge za ovako dobar start u sezoni ima hrvatski trener Hrvoje Horvat, bivši izbornik hrvatske reprezentacije, ali i bivši trener Dubrave i Nexea.

Prednost kratka putovanja

– Kada sam došao u klub, trebalo je malo vremena da se igrači priviknu na mene i ja na njih. Zato smo nešto slabije ušli u sezonu, izgubili taj bod na svom parketu premda smo i u toj utakmici vodili s četiri-pet razlike. Zasad sve ide po planu, cilj je osvojiti prvo mjesto u ligi uoči doigravanja. No važno natjecanje nam je i nastup u Europskoj ligi. Imamo dosta tešku skupinu, s njemačkim Flensburgom, norveškim Elverumom i crnogorskim Lovćenom. Za prolaz dalje moramo biti bolji od Norvežana, a znamo da su oni godinama bili stalni članovi Lige prvaka. Flensburg je svijet za sebe i teško da će ga netko uspjeti pobijediti – rekao je Horvat.

U klubu imate i dva Hrvata?

– Da, brani Pilipović kojeg sam svojevremeno pozvao u reprezentaciju Hrvatske. I moram priznati da brani sjajno. Njega znam već dosta dugo jer sam ga trenirao dok sam bio u Našicama. Tu je i Sandro Obranović, bivši igrač Zagreba, koji također igra odlično. Pokriva mi sve tri vanjske pozicije, a ono što je važno – podjednako dobro igra napad i obranu.

Kakva je kvaliteta lige?

– Ima nekoliko podjednako dobrih momčadi. Nije da na neka gostovanja idemo misleći lako ćemo. Po onom što sam vidio u ovih osam kola, mislim da će nam najozbiljniji suparnik za naslov biti Kriens-Luzern za koji igraju Marin Šipić i Željko Musa. Što se tiče gledatelja, manji klubovi imaju pune tribine, pogotovo kada im u goste dođemo mi ili Kriens. Kadetten će tribine napuniti u Europskoj ligi i u doigravanju. Gledatelja nekako ne zanima previše dio sezone kada se hvataju što bolje pozicije uoči doigravanja. Velika prednost lige je što nema dugačkih i napornih putovanja. Osim Ženeve koja je udaljena četiri sata vožnje, svi klubovi su nam na sat, sat i pol udaljenosti.

S jezikom niste imali problema jer govorite njemački?

– Ima nekoliko igrača koji još nisu naučili njemački, među njima i Obranović, pa s njima razgovaram na engleskom.

Kako ste se snašli u gradu?

– Ma odlično. Grad je malen, ima puno prirode oko njega, a to obožavam. Uzeo sam stan preko puta dvorane, samo mi nedostaje obitelj koja je u Zagrebu. Za sada ne razmišljam da se presele ovamo jer supruga ima posao u Zagrebu. Koristim svaki slobodni trenutak da dođem do Zagreba. Blizu mi je aerodrom, ima tri leta dnevno iz Züricha do Zagreba. Hranim se uglavnom po restoranima, a u slobodno vrijeme odem na rijeku Rajnu, malo pecam, vozim se SUP-om. Ima puno naših ljudi, oko 3000 ih živi u gradu i okolici pa idem na neka njihova događanja kada organiziraju. Najčešće su to odlasci na nogometne utakmice.

Sigurno pratite i zbivanja u hrvatskom rukometu?

– Drago mi je da se Zagreb pokrenuo u Ligi prvaka. Andrija Nikolić napravio je sjajan posao kada je pobijedio norveški Kolstad s čak 11 razlike. Gledao sam utakmicu i moram pohvaliti vratara Mandića, ali i obranu Zagreba. Bilo bi sjajno kada bi na isti način igrali protiv danskog Aalborga i osvojili nove bodove u Ligi prvaka.

Bit ću navijač na EP-u

Je li vas iznenadilo imenovanje Nenada Šoštarića za novog trenera Zagreba?

– Nije. Zaslužio je priliku. Šoka je trener koji ima brdo iskustva i vjerujem da je dobro odvagnuo zašto baš u ovom trenutku želi na klupu Zagreba. Sigurno je dobro promislio je li mu isplativije napustiti rukometašice Lokomotive i žensku reprezentaciju i prvi put sjesti na klupu rukometaša.

Reprezentaciju uskoro očekuje Europsko prvenstvo u Njemačkoj?

– Nažalost, dogodili su nam se loši rezultati na posljednja tri velika natjecanja. Nadam se da je crnom nizu kraj. Bit ću veliki navijač Hrvatske i, ako mi se pruži prilika, sigurno ću doći na neku od utakmica naše reprezentacije, ovisno o obavezama u klubu – zaključio je Horvat.

