Bivši Hajdukov as: Ovo ni u snu nisam mogao očekivati, Hajduku su potrebna pojačanja

Danas je Hajdukov rođendan, 112 godina posebne nogometne priče, jedinstvene po mnogočemu. Hajduk već 17 godina čeka naslov prvaka Hrvatske. To je samo jedna od stvari koje smetaju pravim navijačima ovog kluba... Bilo je i onih velikih i malo manjih igračkih imena u novijoj i starijoj povijesti splitskog kluba koji se nisu htjeli izjašnjavati. I to dovoljno govori. Ima li, dakle, ovaj Hajduk razloga za slavlje?

– Uvijek ima razloga za slavlje, pa rođendan je sam po sebi dovoljan. Zadnja prvenstvena pobjeda protiv Varaždina lijepa je čestitka. Točno, dugo Hajduk čeka naslov prvaka. No zadnja pobjeda trebala bi biti smjernica kamo momčad mora ići u sljedećim kolima, do kraja prvenstva... – kazao je Igor Musa, bivši Hajdukov igrač.

Varaždin je pravi put

No ova Hajdukova momčad Hajduka i dalje igra toplo-hladno, to neće biti dovoljno za novi iskorak.

– Hajduk je napravio dva uzastopna kiksa. Ali utakmica protiv Varaždina vratila je momčad u stanje koje svi očekuju. Važno je da struka ima apsolutnu kontrolu nad momčadi. Za neki novi iskorak u tom smislu, jasno je, potrebni su bolji rezultati, odnosno bodovi. Mislim da će Hajduk izgledati sve bolje kako prvenstvo bude odmicalo jer će igrači uhvatiti zahtjeve trenera Ivana Leke.

Za nešto više Hajduku je ipak treba bolja izvedba želi li se ravnopravno uključiti u borbu za vrh s Dinamom?

– Nitko nije očekivao lagana Dinamova proklizavanja, pa su se ona ipak dogodila. Na žalost navijača splitskog kluba, Hajduk to nije iskoristio. No dok god ima nade, treba vjerovati. Važno je da se na Poljudu okrenu svojim problemima i probaju ih što hitnije riješiti. S druge strane, pruži li se prilika u toj borbi za naslov, Hajduk je mora znati iskoristiti.

Apsurdna je zapravo ova situacija u našoj ligi. Dinamo potresa najveća upravljačka kriza, odnosno nemilosrdna borba za vlast, a oni koji su mu trebali biti najozbiljniji konkurenti ne mogu mu ni blizu. Osijek je prodajom nekih ponajboljih igrača jasno pokazao smjer, Rijeka je tek zaliječila rane nakon loših rezultata u prvom dijelu prvenstva...

– Važno je da se Hajduk što prije stabilizira. Splićani trebaju gledati sebe i ići utakmicu po utakmicu. Ako se opet dogodi neki kiks Dinama, što će im sigurno biti voda u ušima, Hajduk bi to trebao iskoristiti. U tom slučaju, puno toga išlo bi na mlin splitskoj momčadi.

Jasna je također još jedna stvar, ovoj momčadi za takvo su što neophodna pojačanja.

– Svi mislimo isto, a koliko sam shvatio, to također nestrpljivo iščekuje i Ivan Leko. Sada kada su mu momčad načele ozljede, vidi se koliko to cijelu priču dovodi u problem. Pojačanja po Lekinim željama koja bi se trebala uklopiti u taj sustav uvjet su bez kojeg ništa od ovog neće biti moguće – zaključio je Musa.

Ivan Gudelj spada u drugu, posebnu generaciju splitskog Hajduka. On se osvrnuo samo na još jednu svjećicu na Hajdukovoj rođendanskoj torti.

– Otkako znam za sebe, imao sam poseban odnos prema Hajduku. Taj odnos kluba i navijača je fenomen. Ne kaže se bez veze da se za klubove navija, a Hajduk se voli. Ovdje imate ljude koji više vole taj klub nego svoju obitelj. Navijači i Hajduk jedno su srce i jedno tijelo. Kada se dijete rodi, ima odmah pelene i lancune s Hajdukovim grbom. Ovom Hajduku treba malo strpljenja. Svi živimo za taj naslov prvaka, to bi bila sjajna stvar za ovu hajdučku priču – istaknuo je Ivan Gudelj.

Drago Gabrić trenutačno je trener juniorske momčadi Zagore iz Unešića. A bivše hajdučko srce ovako promišlja o najdražem klubu:

– Lijepo je slaviti rođendane, no Hajdukovi problemi nešto su drugo. Sigurno može bolje. Ni u najcrnjim snovima nisam mogao pretpostaviti da će Hajduk zaostajati osam bodova, posebice nakon što je Dinamo prodao Oršića i kiksao u prvom kolu protiv Gorice. Očekivali smo da će taj zaostatak, ako je uopće morao postojati, biti svega nekoliko bodova. Pa tko može biti zadovoljan!? Kroz povijest su nas učili da se u toj momčadi mora stvarati pobjednički mentalitet – kaže Gabrić.

Izdvojio je jedan poseban detalj:

– Najozbiljniji Dinamovi konkurenti ove su sezone oslabljeni. To najviše ide na ruku Dinamu. Osijek je prodao nekoliko najvažnijih igrača, Rijeka je napravila potpunu rekonstrukciju... Hajduk je također ostao bez Stipe Biuka, još prije bez Marina Ljubičića. Dinamo je također prodao Oršića, no imaju komotnu situaciju. Nemaju pritisak jer je bodovna prednost velika. Lani su igrali pod pritiskom i vidjeli ste da je bilo jako neizvjesno. Nije isto kada igrate rasterećeno ili kada taj pritisak oko momčadi i igrača raste nakon svakog lošijeg rezultata. Na kraju im je došao Ante Čačić i vratio ih iz mrtvih.

Gabrić je na tragu većine nogometnih kroničara kad je riječ o splitskom klubu.

Trebaju pojačanja

– Hajduku su neophodna pojačanja, to je jasno kao dan. Zašto nisu dovedena, to ne znam jer ne poznajem situaciju na tržištu. Ovoj momčadi Hajduka trebaju zadnji vezni, stoper i krilni igrač, ovisno o taktičkim zamislima trenera Ivana Leke.

Spomenuo je Stipu Biuka. Za tog mladog talentiranog klinca svi su očekivali da će se afirmirati nekim drugim putem. Posebice što je, s obzirom na svoj talent, bio predodređen za neku ozbiljniju europsku destinaciju u kojoj bi se možda drukčije razvijao. Naravno, nije bilo lako odbiti prvu ozbiljnu financijsku ponudu.

– Stipe Biuk odličan je igrač i možda odlazak u američki MLS i nije tako dobar potez. Naravno, možemo govoriti o milijunskom transferu, no u ovoj je priči najvažniji igrački razvoj. Novac, odnosno ozbiljan transfer, sigurno bi došao kao posljedica prave klupske strategije. Nikad se ne zna, možda odlazak u MLS bude dobra odskočna daska za neki europski transfer, no to je do sada bila rijetka pojava. No eto, možda baš Biuk bude taj prvi pravi primjer. Meni bi bilo prirodnije da je odmah odabrao neki europski klub, ali ako nas sve demantira, ne bi bio prvi igrač koji je išao okolnim putem – istaknuo je Drago Gabrić.