Bišćanova prognoza: 'Hrvatska će osvojiti Euro, a Zlatnu loptu Modrić ili Gvardiol'

Bivši igrač hrvatske nogometne reprezentacije i trener Dinama, Igor Bišćan, u velikom je intervjuu govorio o stanju u Liverpoolu s kojim je 2005. osvojio Ligu prvaka te prognozirao rezultate Hrvatske na Europskom prvenstvu u Njemačkoj . Bivši strateg plavih entuzijastičan je oko nadolazećeg natjecanja, kao i uspjeha na individualnoj razini.

"Ja bih rekao da će osvojiti Hrvatska , naravno, a drugi je favorit Engleska. Napokon! Što se tiče Zlatne kopačke, mora biti netko tko će igrati do kraja turnira ili barem do polufinala. Prema onome što sam odredio tko će biti prvak, onda bi i Zlatnu kopačku mogao dobiti igrač koji igra za Englesku, Francusku ili Hrvatsku. Ako moram birati, neka bude Harry Kane", kazao je Bišćan pa prognozirao osvajača Zlatne lopte:

" Luka Modrić ili Joško Gvardiol . Gvardiol igra jako dobro i sve je bolji svakom utakmicom u dresu Manchester Cityja. Dakle, njih dvojica s hrvatske strane i možda Phil Foden, koji je bio nevjerojatan ove sezone. Tko još? Jude Bellingham. Joško Gvardiol bi mogao biti igrač turnira. Posebno je dobro igrao u drugom dijelu sezone u Premier ligi i Ligi prvaka. Oni koji ga dobro poznaju znaju da je baš nevjerojatan. Bit će još bolji u godinama koje dolaze i sigurno će biti ne samo jedan od najboljih braniča, nego i najboljih igrača na svijetu."

"Od mladih igrača zasjati bi mogao Josip Šutalo iz Ajaxa. On je jako, jako dobar u obrani i vjerujem da će biti još bolji i uskoro će ići u veću ligu i veći klub. On je igrač koji će igrati s Gvardiolom u obrani i mislim da će biti impresivni na ovom Euru. Luka Ivanušec, koji također igra u nizozemskoj ligi. On je krilni, igra lijevo, jako je sposoban i voli dribling. Podsjeća me na Edena Hazarda. Mislim da on stvarno može pokazati svoj potencijal", rekao je Bišćan pa zaključio:

"San svakog igrača je da igra na najvišem nivou, a Premier liga je definitivno najviši nivo u nogometu. Možda za godinu ili dvije, ali siguran sam da bi, kada dođe vrijeme za to, trebali otići tamo i testirati se protiv najboljih. Premier liga je prava sredina i očekujem da će ti mladi igrači biti tamo jednog dana."

