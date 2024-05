'Bio sam prvi kondicijski trener Modriću i Ćorluki. Lončarević mi je rekao da neću živjeti od nogometa'

Zanimljivo predavanje na Sveučilištu Libertas za studente menadžmenta sporta, hotelskog i turističkog menadžmenta i međunarodnih odnosa održali su bivši NBA košarkaš Damjan Rudež i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač.

Rudež je na vrlo zanimljiv i poučan način ispričao priču svoje karijere koju je začinio nizom anegdota pa se pokazao kao vrlo zanimljiv motivacijski govornik.

– Već dugo nisam bio na prezentaciji koja je bila tako životna i puna anegdota pa može pomoći ne samo mladim ljudima nego i nama starijima u razmišljanju o životu – kazao je jedan od profesora s Libertasa.

Osim kao bivši košarkaški reprezentativac, Rudež je nastupao i kao direktor programa nadolazećeg, trećeg izdanja Sunset Sports Media Festivala, što će reći da je njegova tranzicija iz natjecateljskog sporta u novi život bila vrlo uspješna.

– U početku nisam znao što bih sa sobom, kako ću provoditi dane. Tražio sam razlog da izađem iz kuće. Znate kako se ono kaže, sportaši umiru dvaput. Prvi put je kada završe natjecateljsku karijeru. Tada dolazi do loma identiteta. Srećom, dobio sam priliku raditi ovaj posao i primjenjivati ono što sam, nakon okončanja karijere, učio na milanskom koledžu Bocconi.

Kao direktor i kablove ću nositi

Damjanov opis poslova na medijsko-sportskom festivalu, čije će najveće zvijezde ove godine biti mitski trener američkog nogometa Bill Belichick te talijanska nogometna legenda Alessandro Del Piero, jest sljedeći:

– Pristupam željenim predavačima i objašnjavam zašto bi trebali sudjelovati na našoj konferenciji. Zadužen sam i za komunikaciju s partnerima i medijima, prema kojima sam i lice Konferencije, ali ne sramim se ni motati i nositi kabele. Dosta je dionika uključenih u Konferenciju a s obzirom na to da pripreme traju cijelu godinu, ovo je moj finale doigravanja. Naši paneli održavat će se u Fortis Clubu, u Falkensteinerovu Resortu Punta Skala, a očekujemo oko 400 ljudi, onoliko koliko ih stane u dvoranu.

Kao netko tko je igrao za tri NBA momčadi (Indiana, Minnesota, Orlando), Rudež je prezentirao zanimljiv statistički pokazatelj vezan za najjače svjetsko klupsko natjecanje.

– Najbolje momčadi su one koje između sebe podijele najviše "petica" jer se tako prenosi dobra energija i stvara zajedništvo, a ja sada u svojoj firmi vidim koliko je to bitno. Zajedništvo u sportu uvijek se preslikava na terenu.

O olimpijskom zajedništvu pričao je pak Siniša Krajač, prvi operativac krovne nam sportske organizacije koja, po njegovim riječima, udružuje 42 olimpijska i 34 neolimpijska sporta te devet pridruženih i 21 regionalnu sportsku zajednicu.

– Ako želite mirno spavati, bez obzira na to što smo mi samo sportska udruga, u sustavu kakav je Hrvatski olimpijski odbor najvažnije je urediti sustav financiranja i pravni sustav. Budući da raspolažemo s gotovo 60 milijuna eura, mi moramo imati i odjel za kontrolu poslovanja. HOO se sa 86 posto financira iz državnih sredstava pa za svakih utrošenih 10 eura morate odgovarati kao i za 10 tisuća. Sve mora biti opravdano i čisto.

Već dva desetljeća Hrvatskim olimpijskim odborom predsjedava negdašnji hrvatski premijer Zlatko Mateša za kojeg je domaćin ove konferencije Franjo Arapović (zaposlenik Libertasa) ustvrdio da je jedan od najdugovječnijih na čelu nacionalnih olimpijskih odbora u Europi.

– Predsjednik Mateša raspolaže golemim iskustvom, a svima nama jako puno znači kada imate osobu koja vas može mentorirati. Jako je dobro kada za mentora imate nekoga tko je i dobar čovjek i koji će od vas stvoriti dobrog lidera. A ja sam odrastao uz stručnjake koji su imali i ljudsku crtu i to mi je najviše pomoglo.

'Ti nećeš živjeti od nogometa'

A pomogli su mu, kazat će Krajač, i oni koji su ga na vrijeme usmjerili.

– Bio sam prosječan nogometaš u bivšoj državi, poslije sam bio djelatnik u sustavu sporta, a sada sam na vrhu sportske operative. U vašim godinama došao mi je trener, i danas poznati Ilija Lončarević, koji mi je rekao da ja neću moći živjeti od nogometa i da bi bilo dobro sa se školujem jer nam nedostaje sportskih dužnosnika. Tada sam odlučio zakoračiti u trenerske vode. Vodio sam klince i počeo se za njih vezivati pa mi se taj posao počeo sviđati.

No tada se dogodio Domovinski rat i Krajač se stavio na raspolaganje.

– Nakon moje ratne priče vratio sam se u sport i shvatio da moram napraviti nešto posebno da bih se mogao istaknuti, da budem zanimljiviji. Tako sam u jednoj trenutku bio kondicijski trener koji je radio s košarkašima kao što su Mate Skelin i Slaven Rimac, a bio sam i prvi kondicijski trener Vedranu Ćorluki i Luki Modriću i ne sluteći koliko će oni poslije postati dobri nogometaši.

A taj dio priče, odnosno kako je došlo do toga, studente je posebno zaintrigirao.

– Sjedio sam u hotelu Laguna s Vedranovim tatom i dogovarao se da ću raditi s njegovim sinom. A on mi je kazao da ima još jedan mali koji bi volio više raditi, a to je bio Luka Modrić. U to vrijeme oni su bili na posudbi u Interu Zaprešić, a kada su vraćeni u Dinamo, nastavio sam raditi s drugim sportašima, ponajviše s hrvačima.

U međuvremenu, Krajač se zaposlio u Hrvatskom olimpijskom odboru, a s mjesta direktora Ureda za lokalni sport napredovao je do pozicije glavnog tajnika HOO-a.