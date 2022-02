Bio je zidar, igrao u 3. ligi, a Hajduk ga je tajno pratio. 'Otac je plakao, došao sam da Split više ne mora čekati naslov!'

Godinu dana, praktički od dolaska direktora Mindaugasa Nikoličiusa u klub, Hajduk je pratio defenzivnog veznjaka iz austrijske lige te ga pod svaku cijenu odlučio dovesti u klub. Na kraju dugometražnih pregovora za koje su znali samo akteri te priče pokazalo se da cijena uopće neće biti visoka. Lukas Grgić, 26-godišnjak rođen u austrijskom Welsu, čiji su roditelji podrijetlom iz BiH, potpisao je četverogodišnji ugovor s Hajdukom, a njegov klub LASK utržio je svega 100 tisuća eura. Prije bi reakcije na takvu Hajdukovu kupovinu igrača za kojeg je malo tko u Hrvatskoj dosad čuo bile prepune skepse.

Zanimao me samo Hajduk

No ovo je neki novi Hajduk, kao što nam je to prije nekoliko dana, prepričavajući anegdote iz pregovora s Grgićem kazao direktor Nikoličius. Hajduk je danas klub u koji se ne dolazi lako i u kojem se osim igračke kvalitete od igrača traže i specifične karakterne osobine, ponajviše pobjednički mentalitet te posvećenost klubu i njegovim ciljevima. To je Hajduk našao u Grgiću koji je već u debiju na Hajdukov rođendan na Poljudu zabio Slaven Belupu. Od veznjaka se traži da nastavi istim tempom te da osim obrambenih zadataka sudjeluje i u građenju igre. Hajduku je jako nedostajao igrač koji će donijeti balans u vezni red i povezati linije nakon što je Filip Krovinović prekomandiran u 'desetku'. Uoči derbija s Rijekom razgovarali smo s Grgićem o njegovoj dosadašnjoj karijeri, ljubavi prema Hajduku i prvim dojmovima otkako se preselio u Split.

Što te dočekalo u Splitu u odnosu na ono što si očekivao, kakvi su dojmovi?

Dojam ne može biti bolji. Ekipa je u odličnom stanju, trener traži od nas da razmišljamo samo o pobjedama. Time sam posebno oduševljen, pripreme za svaku sljedeću utakmicu su najvažnija stvar, ne gledamo puno unaprijed. Suigrači su me sjajno prihvatili, valjda sam i ja neki normalan tip.

Kažu da se ne odvajaš od Danijela Subašića i da si nakon 20 minuta u njegovu društvu postao gotovo pravi Dalmatinac.

Subašić je odmah preuzeo tu ulogu da bude uz mene. Čast mi je što sjedim s takvim gospodinom i profesionalcem. Veliki je borac, napravio je svjetsku karijeru. Glasan je i na terenu i izvan njega. On je vođa svlačionice i drži sve pod kontrolom, iako nije jedini, tu je i kapetan Kalinić. Držim se uz njega, drži se malo i on uz mene pa se mijenjamo. No šalu na stranu, nikad nije lako prijeći u novi klub, ali ja sam se zaista odmah uklopio. Otvoren sam, a ekipa mi je sve to olakšala. Čim sam došao, osjetio sam veliko zajedništvo, a u tom smislu puno nam znači podrška koju dobivamo od navijača i običnih ljudi. Tako i mi na terenu moramo pokazati Splitu, Dalmaciji i svim Hajdukovim navijačima da ginemo za klupski dres. Nikad nisam doživio da cijeli stadion navija za gostujuću momčad, kao što je slučaj kad Hajduk igra u Kranjčevićevoj ili u Gorici. Tu se vidi snaga Hajduka koji je obožavan u cijeloj Hrvatskoj i šire. To nam daje veliku snagu.

Hajduk predugo čeka naslov. Što misliš zašto?

Znam koliko se ovdje čeka naslov prvaka. Došao sam da ga više ne čekamo. Moj cilj je da uzmemo trofej, po mogućnosti i dvostruku krunu. To je jedino o čemu razmišljam, a prvi korak je utakmica s Rijekom u subotu. Teško mi je kazati zašto se tako dugo čeka jer sam Hajduk pratio kao navijač, izdaleka. No čini mi se da prije nekoliko godina nije vladalo ovoliko zajedništvo oko Hajduka. Nisam došao odigrati pola sezone i pobjeći, Hajduk mi mnogo znači iako je nekima to možda teško povjerovati, ali tako je.

Odakle tolika ljubav prema Hajduku?

Uz kuma koji je iz Primoštena upoznat sam s fanatičnim odnosom navijača prema Hajduku, a i moj otac veliki je hajdukovac. Nikad u životu nisam vidio svog oca kako plače, možda je pustio koju suzu kad sam se ženio, ali ovakve emocije kod njega još nisam vidio, to je bilo nešto dublje. Moj potpis za Hajduk bio je poseban trenutak za cijelu obitelj: oca, majku, sestru, a posebno za suprugu koja je oduševljena dolaskom u Split. Prepuna je emocija i jedva je čekala, dugo se kuhala ova priča.

Kako su izgledali pregovori?

U LASK-u sam bio miljenik navijača, tamo sam odrastao i ne bih napustio svoj dom zbog bilo kakve ponude. Imao sam raznih mogućnosti za transfer, ali sve sam stavio sa strane kad su nazvali iz Hajduka. Tu me srce vuklo i svaka daljnja rasprava je suvišna. Predsjednik Hajduka Jakobušić i direktor Nikoličius znali su apsolutno sve o meni kad smo se upoznali, kako živim, što volim, tko mi je supruga. Rekao sam tada u sebi: "Ovo je ozbiljno." Prate me već godinu i pol dana i pokazali su se kao veliki profesionalci, a pokazali su i veliku želju da dovedu baš mene. Dok je pristup u Hajduku takav, nitko se ne treba bojati za ovaj klub. Doživio sam debi na Poljudu za Hajdukov rođendan protiv Belupa, postigao sam i prvi pogodak, ne znam može li bolje od toga. Sportskom direktoru nisam mogao objasniti tu priču, u medijima su me malo prozivali jer smatraju da prelazak u Hajduk za mene nije iskorak, ali to me ne zanima. Ne znaju što je Hajduk i koliko je velik. Kad je u LASK došao novi sportski direktor koji je srpskog podrijetla, objasnio sam mu da je poziv iz Hajduka za mene isto što bi njemu bio poziv Zvezde ili Partizana. Morao sam biti uporan da me puste, nisam htio produljiti ugovor, ali razišli smo se prijateljski.

Zašto te Hajduk doveo, koja je točno tvoja uloga na terenu?

Trener Valdas je perfekcionist, 24 sata dnevno razmišlja o nogometu. Od nas traži puno, zanimaju ga samo pobjede. Što se tiče moje uloge zadnjeg veznog igrača, sviđa mi se ta uloga 'šestice', agresivan sam u kontekstu izlaska na protivnika s loptom, ne volim kad me prolaze i postavljam se tako da im to maksimalno otežam. Također jako volim imati loptu u nogama, znam dodati dubinsku loptu, znam pogoditi u noge i smatram da imam dobar ofenzivni potencijal. Trebao bih tražiti više šansi za udarac, posebno lijevom nogom, premalo koristim to oružje.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 19.02.2022., stadion u Kranjcevicevoj ulici, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, NK Hrvatski dragovoljac - HNK Hajduk. Lukas Grgic, trener Hajduka Valdas Dambrauskas Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Livaju treba rasteretiti

Marko Livaja lider je vaše momčadi, je li Hajduk previše ovisan o njemu?

Taj teret koji Livaja nosi ja nikada ne bih mogao nositi. Iako sam borben, ne bih to mogao. Marko je ljudina, rješava nam utakmice i trebamo ga malo rasteretiti. Nikad nisam imalo boljeg suigrača, ali ni protivnika. Igrao sam protiv Tottenhama koji ima Sona, Mouru i druge, ali onaj tko razumije romantiku nogometa uvijek će prije izabrati Livaju u momčad. Došao nam je i Nikola Kalinić, još da se oporavi Filip Krovinović i imat ćemo dobre kombinacije. Konkurencija u momčadi je strašna, svi se bore za mjesto i to je dobro.

Kako zasad ocjenjuješ kvalitetu HNL-a?

Jako sam iznenađen kvalitetom HNL-a, tehnički je liga puno jača od austrijske. Tamo je intenzitet borbe jači, ali ovdje se igra puno ljepši nogomet. Kada bismo sredili sve terene i malo uljepšali taj program na televiziji, HNL bi se mogao mjeriti i s Ligama petice.

Veseliš li se posebno derbijima s Dinamom, uskoro vam plavi dolaze na Poljud?

Profesionalac sam i svaka mi je utakmica važna, i protiv Dragovoljca i Dinama, tri boda uvijek znače tri boda. Ipak, veselim se derbijima s Dinamom, Rijekom i Osijekom i razmišljam kako da ih sve pobijedimo. Ne trebamo se skrivati od toga da smo u borbi za naslov, protivnici koji dolaze na Poljud imaju razloga za strah. Šteta što protiv Rijeke neće biti otvoren cijeli stadion, ali svejedno će biti ludnica. Jedva čekam.-