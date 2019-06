To mu nije trebalo: legendarni vratar mogao bi biti kažnjen zbog fotografije

Na adresu legendarnog talijanskog vratara Gianluigija Buffona (41) uskoro bi mogla stići kazna zbog niza prometnih prekršaja što je učinio tijekom vožnje.

Naime, donedavni čuvar mreže PSG-a na Twitteru je objavio fotografiju iz automobila na kojoj krši više zakona o sigurnosti tijekom vožnje.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1