Bio i Ivanišević: Lepa Brena dominirala na proslavi, a Istarska rivijera dobila hvalospjeve

Filip Mišolić, 21-godišnji Zagrepčanin s austrijskom putovnicom, pobjednik je ITF-ova turnira za tenisače u Poreču (25.000 USD), prvoga iz ovogodišnjeg ciklusa Istarske rivijere. On je u finalu napravio pravi pothvat pobijedivši iskusnog Španjolca Oriola Rocu Batallu i to nakon što je izgubio prvi set. No, u nastavku meča Mišolić je pronašao ritam i nakon gotovo trosatne velike borbe došao do pobjede s 3:6, 7:6, 6:4.

Večer prije, uz brojne uzvanike među kojima su bili Nikolina Babić (HTS), Tomislav Družak (državni tajnik za sport) i Siniša Krajač (HOO), na svečanoj je večeri proslavljena 50. obljetnica Istarske rivijere. Poznato je da su na tom turniru počinjali i takvi budući asovi kao što su Boris Becker, Thomas Muster, Goran Ivanišević, Goran Prpić, Dominik Thiem, Ivan Ljubičić, Slobodan Živojinović...

Foto: Antonio Ahel 14, November, 2021, Belgrade - Arrival to Belgrade at the airport "Nikola Tesla". Slobodan Boba Zivojinovic, Lepa Brena (Fahreta Zivojinovic). Photo: Antonio Ahel/ATAImages 14, novembar, 2021, Beograd - Dolazak u Beograd na aerodrom "Nikola Tesla". Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/PIXSELL

Prpić nije došao, ispričao se obvezama s Bornom Gojom kojega odnedavno trenira, Željko Krajan je također angažiran oko Polone Hercog, ali došli su Goran Ivanišević (Đoković nije otišao u SAD) i Slobodan Živojinović koji su cijeloj proslavi dali vedri štih...

Dapače, bila je tu i Živojinovićeva supruga, popularna Lepa Brena, koja je pazila na sve detalje, pa i na to da uzvanici budu na zajedničkoj fotografiji.

– Bilo je tu puno hvalospjeva Istarskoj rivijeri i meni, dobili smo i službena priznanja HTS-a i HOO-a, zbog čega sam iznimno zadovoljan. Uglavnom prisjećali smo se početaka, a to uvijek donosi zadovoljstvo, ali i nostalgiju – kaže Branimir Horvat, dugogodišnji direktor Istarske rivijere (od 1994.).