Babić žestoko izvrijeđao Hrgovića: 'Dečko je prirodno glup. Totalni je idiot'

Hrvatski boksači Alen Babić i Filip Hrgović nisu u dobrim odnosima. Njihove nesuglasice traju već dugo, a novo ulje na vatru dodao je Babić u svome razgovoru za Sportklub. U emisiji "O svemu i no i čemu s Kreškom i Krunom" pitali su ga o Hrgoviću i odnosu s njim.

"On je sada ispao kao neki pozitivac. Taj dečko je totalni idiot. Ja sam njega podržao nakon 'poraza' od Zhanga, rekao sam da je bio bolji. Pričao je kako se nikada nisam ni trebao boriti. Znao je da ću se vratiti, on je glupan, taj meč između mene i njega se morao dogoditi. Od njega sam očekivao makar neko poštovanje, ono sportsko. Dečko je jako glup, prirodno je glup", odgovorio je Babić.

Podsjetimo, Hrgovića prati iznimno loša sreća kada je u pitanju njegov napad na titulu prvaka teška kategorije po IBF-u. Već dugo Hrgović ima status izvanrednog prvaka i obaveznog izazivača Oleksandra Usika. Međutim, Ukrajinac konstantno dogovara druge mečeve. Posljednji je bio onaj za ujedinjenje svih titula protiv Tysona Furyja . IBF je prije meča najavio da će ukrajinskom boksaču oduzeti pojas ukoliko dogovore revanš.

Nakon što se dogodila jedna od najunosnijih borbi posljednjih desetljeća, organizacija je opovrgnula samu sebe uz argument da svaki prvak ima pravo na iznimku od obavezne obrane pojasa, što je za Hrgovića značilo da njegova borba protiv Daniela Duboisa ipak neće biti za pojas. Hrgović je prozvao IBF i Usika zbog ovakvih postupaka.

Uzvratni meč će se dogoditi u prosincu, a Furyjeva izvedba odredit će budućnost teške kategorije. Velika rasprava o konačnom pobjedniku se nastavlja, a svoje je mišljenje je dao i Babić. “Uvijek sam govorio Fury. Fury je – boks. On nije izgrađen kao Joshua, on ima te neke udarce niotkuda. Ono što je Joshua napravio Ngannou, to je i Fury trebao. No, on jednostavno nije takav boksač. Lik je ogroman, ali s njim mi je bio najlakši sparing. On je puno više napravio od Usika za boks. Fury je mega zvijezda", kazao je Babić.

Babić je s druge strane bio poprilično pokoleban nakon poraza od poljskog boksača Lukasza Rozanskog. Ipak, u ožujku je nokautirao Stevea Robinsona te se tako vratio na pobjedničke staze. “Ovo je bio meč protiv sebe. Čovjek je strvina, ja kad sam njega vidio uživo bilo mi je slabo. Ali, taj dečko nije meni dorastao boksački ni po čemu. Mislio sam da ću se raspasti kao i u prošlom meču. Pet dana prije meča, prestao sam spavati. Bila je velika nervoza, ali uspio sam pobijediti samog sebe", rekao je Babić o svom posljednjem meču.

