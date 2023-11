Babić se javno pokajao: 'Pijetraj je moj mentor. Želim se vratiti kući'

Alen Babić je u travnju izgubio u najvećoj borbi svoje karijere. Onoj za WBC-ov pojas u bridger kategoriji protiv poljskog boksača Lukasa Rozanskog. Poljak ga je pred svojom publikom svladao teškim nokautom već u prvoj rundi. Ono što je u toj borbi također bilo osobito, jest odsutnost dotadašnjeg trenera Leonarda Pijetraja.

S bivšim dugogodišnjim trenerom rastao se svega dva mjeseca prije te kobne borbe. Obojica su ispričala svoju priču u Podcast Inkubatoru. Babić je sada, više od pola godine nakon rastanka, kazao kako je pogriješio i kako želi ponovo trenirati s Pijetrajem.

"Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli i da sam po ne znam koji put otišao u 'crveno'. Sve mogu sam, najjači sam, nitko mi ne treba i slični osjećaji su postali moja hrana, moja baterija - neiscrpna baterija, ili barem sam tako mislio. Ali... ona poznata 'what comes up must come down' jel", objavio je Babić na Facebooku.

"Moje dno se desilo u najgorem mogućem trenutku - u ringu pred borbu koja bi me lansirala u boksačku povijest pred očima cijele nacije. U najveću borbu života ušao sam s ljudima koji su iznevjerili moje puno povjerenje te su s osmijehom nestali iz mojeg života iste sekunde. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj. Zaj**o sam. Hoću se vratiti kući", stoji u objavi hrvatskog boksača.

