Babić oštro udario po Filipu Hrgoviću i poručio: Neka promijene dilera

U londonski ring u nedjelju će izaći dvojica hrvatskih boksača, negdašnji poluteškaški rivali iz hrvatskih amaterskih voda Marko Čalić (33) i Alen “The Savage” Babić (29). I dok je Marko ostao poluteškaš i kao takav će biti sudionik glavne borbe večeri (Čalić – Buatsi), Alen je odlučio sreću potražiti u teškoj kategoriji pa ga ovaj put čeka irski teškaš Niall Kennedy.

Kao i dosad, i ovaj je put razgovorljivi Babić privukao pozornost medija. A njegov je strateški plan uvijek isti. A “Divljaka” nije potrebno pitati je li spreman.

– Pa ja sam spreman za svaki sparing, a kamoli ne za borbu. Kao i obično, moj plan je prva ili druga runda. Otkako sam profi, nisam ušao u treću rundu.

Ne izlaze iz hotela

Kaže da nema potrebu testirati protivnika pa tek onda na njega navaliti.

– U ringu morate preživjeti, a ne testirati nekoga. Očekujte da će ishod biti kao i protiv Wintersa, tu borbu smatram dosad najvažnijom. A Kennedy je slabiji od njega.

Zbog protupandemijskih mjera, Babo i njegov trener Leonard Pijetraj u London su morali doći sedam dana prije nedjeljne borbe.

– Svi smo smješteni u hotelu iz kojeg ne izlazimo jer imamo na jednom katu dvoranu za trening, a na katu su svi ostali pa sam samo trenirao i odmarao se.

Ni ovaj put nije prošlo (a bila je riječ o zoom press-konferenciji) da Babića nisu pitali za Hrgovića. Točnije, ovaj puta su ga pitali za izjavu Hrgovićeva promotora Kallea Sauerlanda, koji je rekao da bi taj meč izgledao kao utakmica između premijerligaša i niželigaša.

– Sauerland treba “promijeniti svog dilera”, govori gluposti. Ja ga čak i ne znam, tko je dovraga Sauerland. Hrgović se nedavno borio s čovjekom koji je 600. i neki, a ja se borim s borcem koji je 100. i nastavlja govoriti kako sam ja beznačajan.

Pobijedi li Kennedyja, Babić će do kraja godine imati još jednu borbu.

– Kada sam upoznao promotora Eddieja Hearna, rekao sam mu da se želim boriti 10 puta godišnje. I da neću odbiti nijednog protivnika.

Pozornost britanskih novinara Marko Čalić nije izazvao samo svojim skorom (11-0) nego i činjenicom da dolazi ih Pule. A njima je taj grad u svježem sjećanju kao kandidat za domaćina borbe Joshue i Puleva, a nisu znali sljedeće pa im je Marko objasnio:

– U mom je gradu stasao i svjetski i europski amaterski i profesionalni prvak te olimpijski pobjednik Mate Parlov. Iz Pule je i Stipe Drviš koji je bio europski i svjetski profesionalni prvak. Obojica su poluteškaši, baš poput mene i ja se nadam da ću biti sljedeće važno ime na toj mapi.

I protivnik je neporažen

Hoće li tako doista biti, ovisit će i o njegovu protivniku, britanskom boksaču rođenom u Gani, Joshui Buatsiju.

– S obzirom na to da je riječ o borcu koji je neporažen, ima skor 13-0, i koji ima olimpijsku i europsku broncu, ako bih ga pobijedio to bi me zacijelo lansiralo u top 20 boksača. Svi bi u svijetu boksa znali za moje ime, a tada bih zacijelo počeo razmišljati i o eventualnom jurišu na svjetski vrh.

Iako se borba održava u Londonu, Buatsi neće imati prednost domaćeg terena jer neće biti publike.

– Isto bi tako bilo da je borba u Puli, niti ja ondje ne bih imao prednost domaćeg terena.