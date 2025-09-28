Naši Portali
VAŽNA POBJEDA

Arsenal velikim preokretom na gostovanju kod Newcastlea došao do tri boda

Premier League - Newcastle United v Arsenal
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
28.09.2025.
u 19:56

Newcastle je bio u igri za pobjedu, a potom za jedan bod prvenstveno zahvaljujući svom vrataru Nicku Popeu koji je imao više odličnih intervencija, a kod oba pogotka je bio nemoćan

U drugom od dva nedjeljna dvoboja 6. kola engleske Premier lige nogometaši Arsenala su preokretom došli do pobjede 2-1 protiv Newcastle Uniteda gostujući na St. James' Parku.

Sva tri pogotka postignuta su glavom. Newcastle je poveo u 34. minuti, a strijelac je bio njemački napadač Nick Woltemade, kojem je to drugi pogodak od ovoljetnog dolaska među "Svrake".

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Izjednačujući pogodak za gostujuću momčad postigao je španjolski reprezentativac Mikel Merino u 84. minuti, a pobjedu "Topnicima" donio je brazilski branič Gabriel u šestoj minuti sučevog dodatka, nakon udarca iz kuta.

Arsenal je tijekom cijelog dvoboja bio bolja i opasnija momčad te je zasluženo došao do tri boda. Newcastle je bio u igri za pobjedu, a potom za jedan bod prvenstveno zahvaljujući svom vrataru Nicku Popeu koji je imao više odličnih intervencija, a kod oba pogotka je bio nemoćan.

VEZANI ČLANCI:

U prvom nedjeljnom dvoboju Aston Villa je preokretom došla do prve pobjede u novoj sezoni Premier lige svladavši pred svojim navijačima londonski Fulham s 3-1 (1-1). Gosti su poveli u 3. minuti, golom Raula Jimeneza, a potom je uslijedio preokret domaće momčadi za koju su strijelci bili Ollie Watkins (37), John McGinn (49) i Emiliano Buendia (51).

Liverpool je unatoč subotnjem porazu kod Crystal Palacea ostao na vodećoj poziciji sa 15 bodova, dva više od drugoplasiranog Arsenala. Newcastle je u šest nastupa skupio isto toliko bodova i nalazi se na 15. mjestu, dok je Aston Villa s istim brojem bodova na 16. poziciji.

