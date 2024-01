Arapović osvojila komplet medalja na EP-u

Hana Arapović ponovno je pobrala medalje na Europskom stolnoteniskom prvenstvu do 23 godine koje je završilo u Skopju. Osvojila je medalje u sve tri kategorije – pojedinačno, parovi i miks. I to zlato, srebro i broncu. Ukupno je Hrvatska osvojila četiri medalje. Sličan uspjeh ostvarili smo 2021. kada su u glavnim ulogama također bili Ivor Ban i Hana Arapović. Na juniorskom Europskom prvenstvu također su osvojene četiri medalje, ali tada su to bile četiri bronce.

Hrvatska ima nove europske prvake, a oni su Ivor Ban i Hana Arapović. U finalu su s 3:2 svladali Rumunje Movileanua i Zahariju. U odlučujućem setu Arapović i Ban gubili su 8:3 i ako su Rumunji na trenutak pomislili kako je sve gotovo, grdno su se prevarili. Poen po poen i naši stolnotenisači nanizali su čak osam uzastopnih poena za titulu prvaka. Hana je dignula ruke u zrak, Ban je kleknuo, a izbornik Željan Gaćina preko reklama ušao u arenu nakon čega su se svi zagrlili. Ovaj uspjeh svakako je kruna njihove suradnje koja traje već nekoliko godina. Prvu europsku medalju (broncu) osvojili su 2021. i to na omladinskom EP-u u Varaždinu. Sljedeće godine opet su bili brončani, ali ovog puta na EP-u u Beogradu. Dvije godine kasnije Ban i Arapović konačno su i zlatni i to u konkurenciji mlađih seniora.

U finalu pojedinačne konkurencije Hana Arapović pobijeđena je od Rumunjke Zaharije (1:4), Kako god, Hana je nastavila nizati medalje na europskim smotrama, od 2018. u pravilu ima neku medalju s omladinskih prvenstava, a sada isto ostvaruje i na prvenstvima za mlađe seniore.

U parovima Ivor Ban i Borna Petek na kraju su treći, u polufinalu su svladani od odličnih mladih Rumunja Ionescua i Movileanua. Ban je nastavio niz medalja na mlađeseniorskim prvenstvima s obzirom na to da je 2021. bio srebrni, a 2022. zlatni. Tada je nastupao u paru s Mađarom Andrasem. I u ženskoj konkurenciji Arapović i Njemica Klee zaustavljene su od Rumunjki Mei Rosu i Zaharije.