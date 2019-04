'Ante Rebić je u Italiji gubio vrijeme, sada bi bio još bolji igrač'

Ante Rebić bio je ugodno iznenađenje na lanjskom SP-u kada je u dresu vatrenih oduševljavao požrtvovnošću. S tim je nastavio i ove sezone u dresu Eintrachta, a u četvrtak navečer bio je jedan od junaka frankfurtske momčadi koja je pobijedila Benficu i plasirala se u polufinale Europske lige. Hrvatski reprezentativac sudjelovao je u akciji kod prvog pogotka, a za drugi je asistirao.

Šteta zbog vremena u Italiji

– Nije me iznenadila Rebićeva dobra igra, svi znamo njegove kvalitete – rekao nam je njegov bivši trener Ivan Katalinić pa komentirao utakmicu.

– Nije mi bilo jasno zbog čega Benfica u drugom dijelu, pri rezultatu 1:0 za Eintracht, nije stavila loptu na zemlju, što Nijemci ne vole, već je protivniku prepustila dominaciju. Na kraju je, eto, ispala – rekao je Katalinić pa se vratio na Rebića.

– Ante je puno napredovao i sad je odličan igrač. Šteta što je izgubio ono vrijeme koje je proveo kao igrač Fiorentine jer bi sad bio još bolji. Njemu Njemačka baš odgovara, kao stvorena je za njega. To smo već ranije komentirali Nenad Pralija i ja. Znate, neki igrač u nekoj zemlji može igrati loše, a u drugoj biti najbolji. Puno toga ovisi o tome odgovara li vam nogomet kakav se igra u sredini u kojoj se nalazite – govori Katalinić.

Upravo Kate je bio trener Splita kad je Antu gurnuo u vatru u Prvoj HNL.

– Istina, bilo je to u zadnjem kolu prvenstva, protiv Dinama smo igrali na Maksimiru. Utakmica je završila 1:1, a upravo je on postigao pogodak za nas. Već tad se vidjelo da ima puno potencijala, da ima ogroman talent i da odskače. Koliko se sjećam, on je u mladosti igrao i u obrani pa je tako dobio ovu agresivnost i čvrstinu u duelima koja ga danas krasi. Uz to, ima veliku volju, nikad ne odustaje, što već svi znaju. Primjerice, čini mi se da je protiv Benfice pokazivao treneru da ga izvadi pred kraj susreta, ali ovaj to nije napravio jer ga poznaje i zna koliko on može.

Više nema favorita

Je li vrijeme za transfer?

– Mislim da on može napraviti dobar transfer, ali to ovisi o tome hoće li biti ponuda. Dobro igra u klubu, a tako mora nastaviti i za reprezentaciju jer je i to ogledalo za skaute. Ako ne ovo ljeto, možda ode 2020. ako s Hrvatskom na EP-u ponovno bude dobar.

I za kraj smo upitali može li Eintracht do kraja u EL-u.

– Kad je riječ o polufinalu takvog natjecanja, teško je prognozirati jer favorita više nema. Chelsea će im sigurno uzeti posjed lopte i Eintrachtu će biti teže, ali stvarno je teško procijeniti tko će proći jer sad svi sanjaju o takvom trofeju.

>>> Pogledajte koliko vrijede naši nogometaši