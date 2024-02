ANKETA Trebamo vaše mišljenje: Može li Dinamo izbaciti Betis i ući u osminu finala?

Dinamova sezona prepuna je padova, preokreta, uzbuđenja i razočaranja. Kako na domaćim, tako i na europskim travnjacima. U jesenskom dijelu sezone imali smo prilike gledati dramatičnu epizodu dolaska Sergeja Jakirovića na Maksimir, ispadanje iz kvalifikacija za Ligu prvaka i Europa ligu, poraz od Ballkanija u Prištini (i dva malo manje gorka, ali nipošto nevažna protiv Viktorije Plzen), Dinamovu neuspješnu potjeru za Hajdukom i Rijekom te konačni spas u grupnoj fazi Konferencijske lige pobjedom nad Ballkanijem.

U zimskoj se stanci očekivalo veliko trženje, pojačavanje momčadi i potezi koji će spasiti sezonu. Uslijedio je šokantan poraz od Lokomotive na Maksimiru (3:0) zbog kojeg je Jakirović izgubio sve simpatije maksimirskih navijača i umalo dobio otkaz. Nakon mješovitih rezultata u domaćim utakmicama, uslijedilo je veliko iznenađenje protiv Real Betisa u prvoj utakmici šesnaestine finala.

VIDEO Nogometaši Real Betisa trenirali na Maksimiru

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na krilima te pobijede plavi ulaze u večerašnju utakmicu. Maksimir će biti pun navijača koji će ih doći podržati na putu ka još jednom europskom uspjehu. S druge strane je tek 400 navijača Betisa, a klub je i dalje desetkovan ozljedama. Ipak, pitanje preostaje hoće li moći učiniti više protiv hrvatskog prvaka.

VEZANI ČLANCI:

Utakmica je na rasporedu od 18.45. Gledati ju možete putem kanala Arena Sport 1, a vas pitamo: Može li Dinamo izbaciti Betis i otići u svoju treću osminu finala jednog europskog natjecanja u posljednjih pet godina?

Ukoliko to učine bit će to povijesni uspjeh za Dinamo. Do sada su igrali s nekoliko španjolskih klubova: Real Madridom, Barcelonom, Valenciom, Atletico Madridom, Sevillom i Villarrealom. Samo su Betis uspjeli pobijediti na njihovom terenu, a sada se nadaju otići i korak dalje prvim izbacivanjem španjolskog kluba iz Europe.

VIDEO Dinamova škola ne daje ništa za prvu momčad, prava selekcija nije napravljena na vrijeme