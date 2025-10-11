ANKETA Je li dobra odluka prebaciti Luku Vuškovića iz vatrenih u mladu reprezentaciju?

Mladi branič Luka Vušković (18) priključen je hrvatskoj mladoj U21 reprezentaciji, objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS). Izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić, odlučio je u dogovoru s U-21 izbornikom Ivicom Olićem ustupiti Vuškovića kako bi pomogao U21 reprezentaciji u jednoj od najvažnijih utakmica tekućeg kvalifikacijskog ciklusa.

Mlade Vatrene 14. listopada (utorak) u Velikoj Gorici očekuje utakmica protiv Ukrajine u skupini H kvalifikacija za EURO 2027. godine. Uz Ukrajinu u našoj kvalifikacijskoj skupini još su Turska, Mađarska i Litva. Ukrajina i Turska trenutačno su vodeće s četiri boda iz dvije utakmice, Mađarska je u dvije utakmice skupila dva boda. Hrvatska je odigrala samo jednu utakmicu, remizirala je u Turskoj (1:1). Posljednja je Litva također s jednim bodom, ali i tri odigrane utakmice.

Ova utakmica je za izabranike Ivice Olića izuzetno važna u borbi za odlazak na Europsko prvenstvo i za tu vrstu je veliko pojačanje Vušković koji za A reprezentaciju vjerojatno ne bi puno igrao, a kvalitetu je potvdio igrajući u HSV-u. Izravni plasmana na smotru najboljih europskih reprezentacija ostvarit će samo pobjednik skupine, najbolje plasirana drugoplasirana reprezentacija, dok će osam drugoplasiranih u doigravanje.

Je li to dobra odluka? Glasujte u našoj anketi.