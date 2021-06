Ana Konjuh uspjela izboriti plasman na Wimbledon! Pobijedila je Pironkovu

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh izborila je nastup u glavnom ždrijebu ovogodišnjeg Wimbledona, 23-godišnja Dubrovčanka je u posljednjem 3. kolu kvalifikacija svladala 10 godina stariju Bugarku Cveanu Pironkovu sa 6:2, 4:6, 6:2.

Za Konjuh će to biti šesti nastup u glavnom ždrijebu Wimbledona, prvi nakon 2018. godine, a najbolji rezultat u All England Clubu ostvarila je 2017. kada je stigla do 4. kola.

U posljednjem kolu kvalifikacija svladala je igračicu koja je 2010. godine igrala i polufinale Wimbledona.

Ovime se Konjuh u glavnom ždrijebu pridružila Donni Vekić i Petri Martić. Vekić će u 1. kolu igrati protiv Ruskinje Anastazije Potapove, a Martić protiv još jedne Ruskinje Varvare Gračeve.

U muškoj konkurenciji jedni hrvatski predstavnik Marin Čilić na otvaranju turnira će igrati protiv Talijana Salvatorea Carusa.