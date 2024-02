Američki Hrvat na Super Bowlu oduševio navijače Hajduka, pojavio se u majici s likom Miše Kovača

Sportski svijet ovoga ponedjeljka bruji o sinoćnjem Super Bowlu u kojem su Kansas City Chiefsi pobijedili San Francisco 49erse. Spektakl u Las Vegasu po mnogočemu bio je povijesni, a zanimljiva se scena, jedna od mnogih, dogodila i uoči utakmice.

Naime, sat vremena prije početka, na terenu se pojavio Pete Radovich. Ovaj je 45-godišnji sportski producent hrvatskog podrijetla na teren izašao u majici s likom legendarnog Miše Kovača. Navijačka je to majica, ona s prepoznatljivom Hajdukovom crveno-plavom pozadinom.

"Ja ne mogu drugo!!! Ništa bez Miše…niti Super Bowl!", napisao je Radovich, inače kreativni direktor CBS-a, američke produkcijske kuče koja je radila prijenos jednog od najgledanijih sportskih događaja svake godine.

Ništa bez Miše…niti Super Bowl! pic.twitter.com/ZhcU7LUzIv — Pete Radovich, Jr. (@PeteRadovich) February 11, 2024

Naravno da je objava Radovicha izazvala pravi pozitivni kaos na društvenim mrežama. Navijači Hajduka već mu pripremaju veliku feštu, a Radovicha su pozvali da u Split dođe u svibnju, za kada je planirana Hajdukova proslava titule hrvatskog nogometnog prvaka.

Inače, Radovich je često u Hrvatskoj. Toliko često da je i u svom ugovoru o radu od CBS-a ugradio klauzulu po kojoj ga poslodavac mora svakog ljeta na pet tjedana pustiti u Hrvatskoj.

"Da nema toga, ne bih mogao funkcionirati kroz ostatak godine. Ma, meni vam na svijetu postoje samo dva grada. New York i Zadar", jednom je prilikom izjavio Radovich.

Radovich je od 2023. godine i po nacionalnosti Hrvat, ima naše državljanstvo, a trenutno se bavi produkcijom filma "Football Must Go On" u kojem prati nogometaše ukrajinskog Šahtara kroz sezonu u Ligi prvaka.

Inače, na tribinama stadiona Allegiant uživao je i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić. On je na svom Instagram profilu objavio snimku s tribine.