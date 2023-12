Hrgoviću veliki protivnici pristižu sa svih strana. Prozvao ga američki nokauter: 'Pazi što želiš'

PUT DO VRHA

Hrgović: 'Iduće godine ću postati prvak. Tek tad ću pokazati svoj puni potencijal'

"On želi postati trostruki svjetski prvak i jedini način na koji to može postati je preko mene. Ja ću napraviti sve da mu poremetim planove. Za mene je to trenutačno najbolja moguća borba. To mi je poklon. Mogu ga pobijediti, on je protivnik po mjeri", rekao je Filip Hrgović o Anthonyju Joshui