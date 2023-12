Hrgović: 'Iduće godine ću postati prvak. Tek tad ću pokazati svoj puni potencijal'

Prošle je subote najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, sudjelovao u boksačkom spektaklu 'The Day of Reckoning' i izborio svoju 17. profesionalnu pobjedu srušivši Australca, Marka De Morija. Time je obranio statu izvanrednog prvaka tekše kategorije po IBF-u, ali došao i korak bliže izazivanju nositelja pojasa.

U čijim će rukama on biti postat će jasno nakon meča Tysona Furyja i Oleksandera Usika. Superborba za ujedinjavanje svih titula trebala bi se održati iduće godine. Međutim, ukoliko dogovore revanš, IBF je najavio upražnjivanje pojasa što znači da bi se za njega borili Hrgović i netko od najboljih izazivača. U svakom slučaju pred Hrvatom bi mogli biti sve veći mečevi, a našao se na meti Anthonyja Joshue i njegovog agenta Eddiea Hearna nakon Britančeve pobjede nad Ottom Wallinom i poraza Deontaya Wildera protiv Josepha Parkera.

GALERIJA Hrgović pobijedio nokautom u posljednjoj rundi i postao izvanredni prvak teške kategorije (IBF)

"Još nisam pokazao puni potencijal. Tek sljedeće godine moja karijera počinje, sljedeće godine postat ću svjetski prvak. Imam osjećaj da je to to. Stvarno sam prošao svašta, oduvijek vjerujem da sam ja taj, da ću biti svjetski prvak. Nekako sad imam osjećaj da je to vrijeme, da se sve posložilo, da imam dovoljno mudrosti, snage, znanja, iskustva", započeo je Hrgović u razgovoru za Novu TV pa se osvrnuo na mogući meč s Joshuom:

"On želi postati trostruki svjetski prvak i jedini način na koji to može postati je preko mene. Ja ću napraviti sve da mu poremetim planove. Za mene je to trenutačno najbolja moguća borba. To mi je poklon. Mogu ga pobijediti, on je protivnik po mjeri."

VEZANI ČLANCI:

Kao i gotovo svaki drugi istaknuti sportaš, Hrgović se suočava s brojnim kritikama. Hrvatskom boksaču zamjeraju što se nije borio s dostojnim protivnicima. Hrgović se pak prisjetio meča protiv Zhanga Zhileija. Kineskog boksača pobjedio je prošle godine u kolovozu jednoglasnom odlukom sudaca.

"Hrgović je poslije borbe sa Zhangom bio loš. Onda, kad je Zhang dvaput zaredom nokautirao Joea Joycea, odjednom je Zhang dobar i Hrgović je isto dobar, nije toliko loš. Tako da ljudi pričaju gluposti, nemaju pojma o boksu i okreću se kako vjetar puše. Ne zanima me tko što priča, znam koliko radim i vjerujem da mogu svakoga pobijediti. Naravno, sve su to dečki koji su vrhunski i u svakom meču odlučuju detalji. Ali znam da, ako pružim dobru izvedbu, mogu svakoga pobijediti", zaključio je Hrgović.

VIDEO Hrgović po povratku: Sad sam 100 posto siguran da ću se u 2024. boriti za naslov