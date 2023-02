Američka sportašica o teškoj traumi: 'Bila sam u depresiji i skoro umrla. Nisam ustala iz kreveta'

Profesionalna američka hrvačica i 'kečerica' u WWE organizaciji, Leah Van Dale, morala je pauzirati svoju sportsku karijeru zbog velike životne tragedije. Poslije teške osobne traume o kojoj se otvorila gostujući u jednom podcastu u društvu supruga Coreyja Gravesa. Leah i Corey zajedno su prošli teške trenutke kada su nakon izvanmaterične trudnoće izgubili dijete poslije njezinog spontanog pobačaja lani u listopadu.

Kako je otkrila 35-godišnja velika zvijezda poznate organizacije, i sama je skoro umrla, a oporavak je bio jako težak.

- Bilo je to gotovo nemoguće jer ne samo da sam bila na intenzivnoj njezi i pod detaljnim nadzorom, nego sam se četiri tjedna morala držati prisilnog odmora u krevetu, nisam mogla nigdje. Dosta dugo sam bila u dubokoj depresiji. Bilo je stvarno teško. Osjećala sam potrebu podijeliti svoju priču. Iako sam imala tebe, Corey, a imala sam i obitelj, nikad se nisam osjećala tako usamljeno, bilo je kao da krivim samu sebe. Dolazila su pitanja, što sam to napravila krivo i kako sam to mogla spriječiti, a istina je bila da se to nije moglo izbjeći - rekla je Dale.

Usprkos užasnom periodu, uspjela je vratiti se poslu, iako je njena karijera bila pod velikim pitanjem.

- Bilo je to jako teško razdoblje, osjećala sam da je moj povratak pod upitnikom, nisam ništa znala. Hoću li moći ponovno na posao, hoću li ikad biti ponovno dovoljno dobro da se podignem s kauča i stavim šminku na sebe, da ponovno dobijem dobar osjećaj o sebi?Srećom, sada smo na drugoj strani, ali bilo je to teško putovanje.