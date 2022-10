Alen Halilović je na razini Milita i Di Natalea, apsurdno je da je u Rijeci

Trener Rijeke Serse Cosmi najavio je neočekivani 'derbi začelja' 12. kola HNL-a u kojem će se u Velikoj Gorici susresti posljednja Rijeka i pretposljednja Gorica. Obje momčadi imaju po šest bodova te samo jednu pobjedu ove sezone.

- Jasno je da nas čeka utakmica velike vrijednosti i važnosti za nas, svjesni smo situacije. Mislim da je cijela momčad uključujući i stručni stožer spremna za taj susret. Pozicija Gorice na ljestvici ne treba nas zavarati, dapače, čini mi se da je Gorica, barem s psihološkog aspekta, u boljoj situaciji nego što smo mi. Međutim znamo što nam je cilj, što moramo napraviti, a to je pobjeda - kazao je Cosmi u uvodu svjestan da je svaka utakmica do sada Rijeci bila kvalifikacijska, no ova ima još veću težinu s obzirom na to da se radi o direktnom protivniku s dna prvoligaške ljestvice, a već iduće kolo na Rujevicu stiže i Lokomotiva, još jedna momčad koja je ove sezone rezultatski debelo podbacila.

- Prije svega gledam svoju momčad, mislim da mi imamo iznimno zanimljive mlade igrače koji nažalost dolaze do izražaja u ovoj situaciji, ali ne na način na koji bi trebali. Mladom je igraču puno lakše igrati i istaknuti se ako su okruženi iskusnim i kvalitetnim igračima koji im olakšavaju put sazrijevanja. Vrlo rijetko se događa da isključivo mlade ekipe imaju dobar rezultat, uvijek to mora biti kombinacija mladosti i iskustva. Naši mladi igrači jesu dodana vrijednost za klub u kojem igraju, no mi moramo dodati još nešto više - dodao je Cosmi.

Puno igrača se tijekom tjedna vratilo u fizički spremno stanje.

- Anton Krešić i Mario Vrančić odrađuju kaznu od tri žuta kartona, njih nema sigurno. No, vratili su nam se ovaj tjedan Vučkić, Selahi, Vukčević, M. Pavlović i Jurišić. S tog aspekta iza nas je bio dobar tjedan, imali smo veliki broj igrača na treningu i dobro smo, kvalitetno, radili - kaže Cosmi koji se osvrnuo i na vlastite riječi izgovorene nakon dvoboja s Hajdukom kada je kazao kako će osjetno skratiti broj prvotimaca, pronaći one prave za Rijeku, one koji zaslužuju nositi njezin dres.

- Vratilo nam se dosta igrača u kadar i ovaj tjedan se samim time kvaliteta rada i treninga podigla. I ranije sam rekao, to sam rekao i igračima, naredne utakmice do polusezone su test za sve, tko će ostati, a tko neće. I to ne nužno jer nisu dovoljno kvalitetni, no na nekim pozicijama imamo jednostavno preveliki broj igrača, dok ih je na nekim pozicijama premalo. Napravit će se svakako selekcija za drugi dio sezone - naglasio je Cosmi dodavši za kraj da ovoga puta momčad sigurno neće istrčati u 3-5-2 formaciji.

Talijanski trener napokon u svojoj momčadi dočekao i koliko-toliko spremnog i oporavljenog Alena Halilovića.

- Halilović će biti u konkurenciji za nedjeljni ogled. Napokon je zdrav i spreman, on je iznimno važan za našu momčad ne samo u ovoj nego i u svakoj drugoj situaciji. Važno je samo i da on shvati da je to tako, da ga momčad treba. Imao sam priliku trenirati jako puno igrača koji su kasnije ostvarili vrhunske karijere poput Miccolija, Petkovića, Milita, Di Natalea... Halilović spada u tu kategoriju, on svojom kvalitetom odskače, ali isto se zna dogoditi da takvi igrači ponekad i ostanu na toj određenoj razini baš zbog te tehničke superiornosti. Apsurdno je da igrač njegovih kvaliteta, uz sve dužno poštovanje, trenutno igra u Rijeci. To znači da je u prošlosti napravio određene greške u karijeri. Ima sigurno i kvalitetu i godine da bi mu ovo mogao biti novi početak, možda i bolji od onog kojeg je u mladosti započeo. To ne ovisi niti o meni, niti o predsjedniku, navijačima ili bilo kome drugom, to ovisi isključivo o njemu hoće li na kraju postati pravi igrač ili neće. Daj Bože da postane, bilo bi šteta da tako ne bude - rekao je Cosmi.

Odgovorio je Cosmi i na određene medijske napise koji spominju klanove i podjele u svlačionici Rijeke kao jedan od razloga neuspjeha ove momčadi.

- Ma kakvi, nema toga. U svakoj svlačionici postoje male grupe koje se više druže, pa i u Cityju, Milanu i ostalim najvećim klubovima na svijetu, no to je normalna pojava. Konkurencija u momčadi je dobra, zdrava, ni tu nemamo problema. Jedino što može dovesti do problema je glupost i neinteligencija igrača, no toga u ovoj situaciji nema. Igrači su zabrinuti zbog rezultata što je i normalno, no postaju svjesni važnosti igranja za ovaj klub, pripadnosti bojama kluba i navijačima. Kada osjete tu pripadnost grbu i klubu do kraja, bit će i rezultati još bolji.