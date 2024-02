'Ako Hajduk bez Livaje ne može pobijediti četiri-pet utakmica, ne zaslužuje naslov'

Pred Mislavom Karoglanom poseban je izazov u sljedeća tri tjedna, odnosno tri kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Kako je i definitivno potvrđeno, ozljeda zgloba Marka Livaje ozbiljnije je prirode i Hajduk će bez svog najboljeg igrača biti u sljedećoj utakmici protiv Osijeka na Opus Areni, kao i u utakmica protiv Slavena Belupa u Splitu i Rudeša u Zagrebu.

Statistika kaže da je Hajduk bez Livaje igrao devet utakmica, od kojih je pobijedio samo u dva navrata, dvaput je remizirao i pet puta izgubio, uz razliku pogodaka 9-14. Za Hajduk ne zvuči obećavajuće ni činjenica da je dvije spomenute pobjede ostvario protiv Rudeša na Poljudu, kada su Splićani neuvjerljivo slavili 1:0. Pobjeda protiv uvjerljivo najneučinkovitije momčadi lige i ne zvuči kao posebna referenca.

Zabio osam pogodaka

Drugu pobjedu koju je Hajduk ostvario bez Livaje u sastavu bila je ona iz četvrtfinala Kupa prošle sezone protiv četvrtoligaša Tehničara iz Cvetkovca (5:1). Više od polovine pogodaka bez Livaje Hajduk je zabio četvrtoligašu! Remizirao je u Koprivnici kod Slavena i u Kranjčevićevoj kod Lokomotive, a gubio od Dinama (dvaput), kazahstanskog Tobola, Šibenika i Rijeke.

Ove sezone Livaja je za Hajduk zabio osam pogodaka, uz šest asistencija. Ukupno gledajući, od dolaska na Poljud upisao je 123 nastupa, a zabio je 68 pogodaka i 43 asistencije. Prosječno je odigrao 86 minuta po utakmici.

Slaganje kompozicije igre bez Marka Livaje bit će posebno zahtjevna zadaća. A što bi se u tom smislu moglo događati, upitali smo našeg nogometnog stručnjaka Nikolu Jurčevića.

– To je nešto što smo svi već konstatirali. Hajduk se stalno, možda i previše, orijentirao na Livaju. Nikako da se pojavi još neki napadač. Spomenuli ste kako Hajduk bez Livaje ima sjajnu statistiku. No, ne znači da to mora biti trend i u nadolazećim utakmicama. No, sasvim će sigurno doći do promjene u Hajdukovoj igri. Oni su se u zadnjem razdoblju, instinktivno, možda i previše orijentirali na Livaju. Dugim loptama tražili su ga kada je to bilo i kada nije bilo potrebno. Svi su očekivali da on stalno rješava. To nije moguće. Hajduk sada mora pronaći B-varijantu, igrača koji će biti opasan centarfor. Izravnu zamjenu za Livaju teško će pronaći, no napadača moraju sada igrati Kalinić ili Trajkovski, recimo. Kalinić je trenutačno nepoznanica jer dugo nije igrao. Potpuno je jasno da će se Livajina individualna kvaliteta morati kompenzirati drukčije. Kolektivna igra sada bi morala doći do izražaja.

Ima li Hajduk, dakle, plan B ili barem potencijal za takvo što?

– Trebao bi imati. No, jasno je da Hajduku nedostaju najmanje dvojica igrača na tim krilnim pozicijama. Jedan je došao, Josip Brekalo. Konkretnu prevagu mogu donijeti igrači poput Kleinheislera, Kalinića koji je dokazani golgeter, Sahitija koji može ugroziti protivnički gol, Pukštasa koji sjajno ulazi iz drugog plana, eventualno Trajkovskog... Dakle, Hajduk ima određenu kvalitetu, no ponajprije se mora riješiti tog psihološkog tereta ili kompleksa Livaje. Kada se stalno govori o tome kako ne mogu pobjeđivati bez Livaje, to djeluje na psihičko stanje momčadi. Hajduk ima unutarnje rezerve jer ako bez Livaje ne može pobijediti četiri-pet utakmica u HNL-u, onda je teško očekivati da bude prvak.

Imaju velik pritisak

Već sad u Osijeku, bez Livaje, Sahitija i Sigura, bit će pravi test ovoga o čemu govorite?

– Svakako. No, Hajduku je najveći problem to što se ne može riješiti pritiska koji ga nevjerojatno blokira u važnim utakmicama. To je bilo posebno vidljivo na utakmici protiv Rijeke u zadnjem kolu. Pred punim Poljudom i s velikim očekivanjima, momčad počne igrati antinogomet. To je jedan od većih problema Hajduka. Kada im uđe voda u uši, momčad se izgubi i krene nabijanje, bez igre.

Poslože li se ključni detalji, prosječan Hajdukov navijač smatra da je Brekalo taj poseban sastojak koji je nedostajao sve ove godine?

– To je potpuno logično. Hajdukov all-in kratkoročan je i skup projekt. Čekamo Perišića zadnjih nekoliko kola, pojačao ih je Kleinheisler. Od Brekala se očekuje da bude Perišić dok nema Perišića. Ima potencijal, želi opet u reprezentaciju, želi oživiti karijeru. On ima tu kvalitetu. Igrač takve reputacije trebao bi biti prevaga. Još kada dođe Perišić, onda je sve složeno za naslov prvaka. Hajduk mora i može igrati kvalitetan nogomet – zaključio je Jurčević.

