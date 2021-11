Zvijezda "Larinog izbora" ipak neće tužiti dečka nakon fizičkog obračuna

Glumica koju publika u Hrvatskoj najviše pamti po ulozi u seriji "Larin izbor", Marija Karan završila je u bolnici nakon verbalnog, a potom i fizičkog napada sa svojim dečkom, Balabanom Vladom no ona sada tvrdi da do takvog incidenta nije uopće došlo. Kako prenose srpski mediji, Marija je danas u državnom odvjetništvu u Beogradu detaljno opisala situaciju.

-Izjavila je da nema razloga niti želi kazneno prijaviti imenovanog. Naime, u predmetnom događaju došlo je do svađe između lica koja su u emotivnoj vezi te je došlo samo do verbalne rasprave među njima, a ne i do ozljeđivanja, s obzirom na to da je Marija Karan izjavila da je ozljede koje su utvrđene u Urgentnom centru zadobila prilikom pada te kako ni ranije nigdje nisu registrirane prijave za nasilje među ovim licima, nema elemenata kaznenog djela nasilja u obitelji- priopćili su iz odvjetništva te dodali da nije došlo do težeg remećenja javnog reda i mira.

Marija i poznati IT stručnjak u petak navečer su bili na večeri u jednom restoranu u Beogradu gdje su se počeli prepirati, a sve je kulminiralo u Francuskoj ulici u samom centru grada. Susjedi su čuli svađu i vidjeli naguravanje na ulici, a policiju su odlučili pozvati kada su čuli da ženska osoba doziva u pomoć.

Kako su prenijeli srpski mediji, glumica je imala vidljive ozljede na nozi dok je Vladan bio u vidno alkoholiziranom stanju. Zbog ozljeda koje je zadobila, glumicu je hitna pomoć odvela u bolnicu gdje joj je pružena pomoć.

Inače, Marija se prošle godine rastala od holivudskog agenta Joela Lubina te se nakon razvoda vratila u Beograd.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!