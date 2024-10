Znate li tko je on? Bio je pobjednik našeg prvog realityja i prije 14 godina ovako je izgledalo njegovo vjenčanje

Pobjednik "Story Super Nova" - prvog talent showa u Hrvatskoj Rafael Dropulić, poznatiji kao Rafo povukao se sa scene nakon što je snimio album i pobijedio u reality showu Farma. Od njegove pobjede prošla je 21 godina i nakon tog uspjeha u showu popularni Rafo odlučio se posvetiti obitelji i vjeri. Prije 14 godina vjenčao se za Marinu Sušu u crkvi u Pločama. Rafo je priredio raskošno vjenčanje na kojem je bilo više od 400 uzvanika, a nakon dirljive ceremonije svatovi su se uputili u restoran Vila Neretva pokraj Metkovića.

Prije dvije godine na vjerskom koncertu "Progledaj srcem" na maksimirskom stadionu u Zagrebu zapjevao je i Rafo. Ispričao je tada pred kamerama RTL-a kako ju je jedan posjet Međugorju sve je promijenio. Tada se okrenuo Bogu i promijenio svoj život. - Zapjevati pred 50.000 ljudi je osjećaj koji je teško opisati riječima, najkraće rečeno bilo je odlično. To je bilo jedna divna večer, lijepo zajedništvo, toliko ljudi u istom duhu punog mira, dobrote i Duha Svetoga. To je bio možda jedan od najljepših osjećaja u mom životu, uz rođenje mog djeteta i vjenčanja sa suprugom - rekao je tada.

VEZANI ČLANCI

Jednom je prilikom u emisiji 'More milosrđa' na Laudato televiziji govorio detaljno i otvoreno o svojoj prošlosti, traganju za Bogom i duhovnosti. - Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to jedan temelj kojeg ne treba zanemariti niti podcjenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam 'poljubio dno', znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenutci u životu to te vodi. - rekao je tada. Prisjetio se tada i kakve misli su mu se motale glavom kada je pobijedio u reality showu.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina

-Kada sam pobijedio u reality showu 'Story Supernova', postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom, nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: ''Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom''. Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam si ''pa gdje si dosad!''. I u tih sedam dana u Međugorju sam ja doživio svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živoga Boga u punini.'' – iskren je Rafael Dropulić.