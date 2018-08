Znala sam se odijevati u crno jer se nisam osjećala ugodno u svojoj koži

Omiljena televizijska voditeljica Marijana Batinić ponovno će voditi emisiju “Život na vagi” koja se u trećoj sezoni vraća na male ekrane. Riječ je o emisiji kojom kandidati podukama o zdravim životnim navikama, treninzima, savjetima nutricionista i liječnika mijenjaju svoj život na bolje. Nezdrav način života zamijene zdravim navikama i tjelovježbom, sve kako bi na kraju jedan od njih izgubio najviše kilograma, dobio pozamašnu novčanu nagradu te najvažnije, novi pogled na život.

Uz njih je uvijek vedra i nasmijana Marijana koja im svima služi kao velika podrška tijekom njihovog putovanja. Simpatična Splićanka otkrila nam je zašto se iznova vraća emisiji, koji joj je najdraži dio tog posla te brojne druge zanimljivosti iz poslovnog i privatnog života.

Ponovno ćete voditi novu sezonu emisije “Život na vagi”. Zbog čega su takvi projekti posebni i imate želju iznova im se vraćati?

Projekti su to koji većini aktera ostavljaju trajne životne vrijednosti, a onima koji nisu mogli ili znali iskoristiti ovakvu šansu, barem lijepe uspomene.

Što gledatelji mogu očekivati u novoj sezoni? Hoće li biti nekih promjena?

Kandidati će imati priliku dulje ostati u kući, što znači da će imati više vremena usvojiti zdrave navike.

Vjerujete li da su danas ljudi svjesniji rizika nezdravog načina života? Prijavljuje li se za nove sezone sve veći broj ljudi?

Svjesniji su definitivno. Znam mnoge ljude koji su motivirani Životom na vagi, promijenili svoje živote. I ne samo to, gledatelji su svjesniji bullyinga nad ljudima s prekomjernom težinom što je veliki korak u spriječavanju diskriminacije.

Što vam je najdraže vidjeti na kraju ovakvog projekta? Koje životne promjene vidite kod kandidata nakon što prođu transformaciju?

Neopisiv osjećaj je doživjeti takvu preobrazbu, a vrhunac je finalna emisija. Gledaš nove ljude, sretne u svojoj koži. Vidiš im sjaj u očima. Ti ljudi su ozdravili ne samo fizički. Vidiš odjednom to samopouzdanje, nadu i vjeru, kao da su se ponovno rodili. A njihova zahvalnost čini te boljim čovjekom. Svi u produkciji, od trenera, redatelja, producenata, snimatelja, tonaca, pa sve do beauty ekipe koja ih na koncu uredi za finale, uživamo raditi. Televizija je to u svom najboljem izdanju. Zaljubljeni smo u ovaj projekt.

Jeste li u kontaktu s nekima od njih? Pratite li i dalje njihovo putovanje prema poboljšanju svog života?

S većinom kandidata sam u kontaktu. Često vidim Dorijana i Ivanu u Splitu, oni se čak druže i s mojom mamom, sa Sinišom, Dorijanom, Paškom i Mladenom koji su u kompi svako malo se dopisujem, pošalju mi i videa. Krolo je moj Splićanin, njega često viđam, s Jelenom i Kikom razmjenjujem fotografije, Gabi mi šalje recepte. Svima se divim i sve ih volim i naravno pratim na društvenim mrežama.

Sami ste rekli da ste skloni debljanju i da ste u mladosti imali višak kilograma. Jeste li na vlastitoj koži doživjeli neugodna iskustva zbog toga?

Nisam imala baš toliki višak da bi me netko ismijavao, ali nisam se ugodno osjećala u svojoj koži. Odijevala sam se u crno i znala lagati da sam na dijeti. Pod školskim odmorom ne bih jela, ali zato bih doma nadoknadila duplo.

Izgledate sjajno, ali koliko pažnje zapravo pridajete fizičkom izgledu? Pazite li na prehranu, bavite li se tjelovježbom...

Ja sam kampanjac u svemu. Jedem ponekad do iznemoglosti, veliki sam gurman, često sam lijena za pomaknuti se s kauča, a kamoli trenirati, ali zato kad pretjeram u hedonizmu, napravim rez i znam prionuti poslu. Iako u pravom režimu prehrane ne izdržim ni tjedan dana.

U današnjem vremenu društvenih mreža često nam se nameću ideali ljepote kao što su to svojedobno činili modni časopisi. Smatrate li da takav sadržaj može imati negativan utjecaj na samopouzdanje, posebice mlađih generacija, ili smatrate da ima i svoje dobre strane?

Nisam sigurna imaju li veći utjecaj na mlade cure časopisi, društvene mreže ili ipak na kraju prijateljice. Većina mladih ljudi teži idealu ljepote, baš kao i nekad. Teže najsavršenijem prikazu odnosno predstavljanju sebe, istine o sebi. Kako izvući maksimum i istaknuti svoju ljepotu, a sakriti mane. Ne mora to nužno biti loše. I naravno tu se trebaju jasno postaviti granice. Obitelj tu igra ključnu ulogu, odnosno odgoj, a i prijatelji imaju veliki utjecaj. Ništa se tu nije promijenilo. Prije su se roditelji bavili time da ti netko ne ubaci nešto u piće, da ne ideš u školu našminkana kao u izlazak, a danas se uz to trebaju baviti i društvenim mrežama. Oduvijek su se ljudi uljepšavali. Prikazivanje sebe u što boljem svjetlu sastavni je i prirodni dio ljudskog ponašanja. Između ostalog, to je i svačije puno pravo. Ono što roditelj može napraviti je truditi se napraviti jasnu distinkciju između realnoga i nerealnoga. Ne braniti nego educirati. Majka te nekad savjetovala da ne nosiš prekratku suknju i prevelik dekolte jer to nije pristojno, stariji brat bi došao iza škole vidjeti pušiš li skrivečki. Ne vidim da je danas išta drugačije nego prije, samo smo se prebacili u virtualni svijet.

Uskoro ćemo imati priliku gledati i novu sezonu popularne emisije “Ljubav je na selu”. Biste li mogli reći da je to najdraži projekt na kojem radite?

Ne bih. Ljubav na selu najdulje radim, a Život na vagi projekt je koji mi je vratio entuzijazam kao da sam na početku karijere. Ljubav na selu je uhodana, ali Život na vagi za mene je izazov, često me izbije iz cipela.

Jeste li kroz godine primjetili bolji odaziv kandidata, odnosno da ljudi više vjeruju konceptu emisije i tome da im može pomoći pronaći srodnu dušu?

Tisuće ljudi se javlja za Život na vagi, a deseci za Ljubav je na selu. Ove sezone u LjNS spojila su se dva para, a jedna bebica je na putu. Istina, ne ožene se svi farmeri, ima onih koji vrate kilograme, ali dana im je životna sansa. Hoće li je ugrabiti, na njima je.

Znate li za slučajeve kada kandidati nisu dobili dovoljno pisama i prošli dalje, ali zahvaljujući emisiji svejedno pronašli ljubav?

Bilo je i takvih. Čujem da se oženio Mate s Hvara, Ante iz Imotskog...

Kakvo je vaše mišljenje o današnjim, modernim načinima pronalaska partnera putem društvenih mreža ili dating aplikacija? Jeste li ipak više zagovornik tradicionalnog upoznavanje licem u lice ili podržavate i spomenute načine?

Brojni sretni parovi upoznali su se preko društvenih mreža. Ne vidim tu problem. Barem se zaljubiti nije problem, ali nije lako njegovati ljubav, sačuvati odnos, brak. Mislim da je najteže u današnje vrijeme ne biti sebičan, razmišljati o tome što bi tvoj partner želio, o čemu sanja, kako se osjeća. “JA” je nažalost često na prvom mjestu.

Kako ste proveli ljeto? Jeste li napunili baterije?

Trudim se razmišljati da su mi baterije napola pune, a ne napola prazne hahaha... Ljeto smo proveli na relaciji Split - Zagreb jer sam odlazila na snimanja i vraćala se. Skoknula bih na neki od otoka, ali preaktivno smo se odmarali, tako da mi fali još koji dan ljeta za potpuni doživljaj. Već me panika lovi od pomisli na sastanke, mailove, rokove.

Nedavno ste bili u Americi i vidjeli prijateljicu Petru Nižetić nakon dvije godine. Koja je tajna vašeg dugogodišnjeg prijateljstva?

Nema tu neke posebne tajne. Više je to do karme... Mi smo potpuno različite, jin i jang. Ali smo istim putem gazile, iste snove sanjale. Kozmički smo povezane. Prošle smo kroz uspjehe i neuspjehe, dizale se i padale, na raznim poljima. Život nas je fizički razdvojio, nju bacio na drugi kontinent, ali ja nemam osjećaj da je daleko. To su neraskidive spone.

Veselite li se čarima jeseni ili vam je žao što se bliži kraj ljetu?

Ne volim jesen, ne volim zimu osim na skijanju u planinama, ja sam dijete s mora i htjela bih živjeti barem tri mjeseca godišnje na moru. Bavim se intenzivno mišlju da se vratim u svoj rodni grad. S obzirom na posao i obitelj ne mogu tek tako spakirati kofere i napustiti sve što sam godinama gradila, ali ne planiram ostariti daleko od mora.

Meni ono stvarno život znači. Daje mi energiju, snagu i opusta mi cijelo moje biće. Divan je Zagreb, dao mi je puno, volim svoj dom, prijatelje u Zagrebu, život u centru metropole, ali čeznem za fjakom, suncem koje grije, burom koja dere i ledi kosti. Nisam mislila da ću ikad to izjaviti ali čak mi i jugo nedostaje. Čeznja me svakim danom sve više vuče. Vuče me nešto doma, a ja ne želim utišati taj unutarnji glas koji me zove. Sretna sam što moj suprug nema nista protiv iako je rođeni Zagrepčanin. On je samo realniji od mene, pa zna da još nije vrijeme za kućicu uz more o kojoj oboje maštamo.

Planirate li uskoro opet negdje otputovati?

Natrag u Zagreb. Trebam prvo raspakirati kofere pa ću onda razmišljati o idućem putovanju. Možda kod Petre u Ameriku, ali ovaj put vodim kćer. Strašno ju zanima gdje je to mama išla bez nje i tate.

