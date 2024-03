Željko Sopić otkriva kako je prije 27 godina upoznao suprugu: Jesam frajer i sve, ali nisam baš bio napadan

Željko Sopić, trener nogometnog kluba Rijeka u novom intervju pričao je o svom privatnom životu, supruzi Michelle, kćeri Tiffany i sinu Leonu. Pričao je o tome kako je osvojio suprugu prije 27 godina, čime se bave njegova djeca i kome su karakterno više nalik - njemu ili njegovoj supruzi.

- Igrao sam nogomet u Zagrebu i u slobodno vrijeme s društvom dolazio u kafić Philadelphia u Španskom. I klasika: gledanje, pa da, ne, da, ne... Jesam frajer i sve, ali nisam baš bio napadan prema ženama. Michelle mi se nije samo svidjela na prvi pogled, jednostavno sam znao da je to - to. Konačno smo se upoznali, izišli, a sve ostalo je povijest koja traje 27 godina. - ispričao je Sopić u razgovoru za Story. Prisjetio se i kako su nedavno proslavili 25. godišnjicu braka i tim povodom su otputovali u Dubai, a ispričao je i kako na samo vjenčanje nisu imali veliko slavlje jer je on morao ići igrati u Njemačku i tek su nakon nekoliko mjeseci napravili svadbeno slavlje u Esplanadi.

- Supruga mi je najveća podrška koju mogu imati, kao i moja djeca. Michelle je iskrena, osjećajna - žena, majka, kraljica. Da se razumijemo, da ne bi netko mislio da je brak samo nirvana, ima dana kad smo na pas mater, ne slažemo se u svemu, posvađamo se i zbog gluposti, to je dio života. Ali jako je važna, pogotovo u mom poslu, podrška. Ne cvjetaju uvijek ruže, a trenerski posao mnogo je više stresan od igračkog - kaže Sopić u razgovoru za ovaj časopis. Kći Tiffany živi s roditeljima i studira digitalni marketing i Sopić za nju kaže kako je glas razuma u obitelji. Njegov sin Leon već neko vrijeme živi s djevojkom Mijom i jedno vrijeme se i profesionalno bavio nogometom.

- Dosta imaju i maminog i mog. Leon ima eksplozivnu narav na mene, oboje smo u sportu pa imamo i zajedničke teme, dok je mama - mama, s njom dijeli svoje vizije i ideje i tu su dosta slični. Sve se rješava odmah i sad, nema čekanja. Tiffany je povukla komunikativnost, društvenost i pravičnost od nas oboje. Rekao bih da je povukla moj karakter, a izgled i osjećaj za estetiku ima na mamu - opisao je Sopić karakter svoje djece.

Njegova supruga Michelle tijekom njegove karijere posvetila se odgoju djece, a sada kada su Tiffany i Leon odrasli ima vremena za svoj posao - uređenje interijera i suprug je pohvalio kako je uvijek jako posvećena onome što radi pa čak do granice perfekcionizma.

