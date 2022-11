Zbog kontroverznih izjava o ženama proglašen je najomraženijim likom na Internetu, a sad se nakon pet godina vratio na Twitter

Prije pet godina zabranjen mu je pristup društvenoj mreži Twitter, ovog kolovoza zabranili su mu pristup i YouTubeu, Instagramu i Facebooku, no Andrew Tate (35) okoristio se činjenicom da je Elon Musk kupio Twitter i profil mu je zato vraćen.

Jedna od prvih objava nakon povratka bila mu je video iz privatnog aviona, uz koji je napisao: "Odlučio sam otići u Kaliforniju i reći Elonu Musku da je legenda".

I’ve decided to fly to the failed state of California, walk into twitter HQ and tell @elonmusk he’s a legend.



On my way. pic.twitter.com/oivzdTh8NA