Zanosna HRT-ovka izbezumila obožavatelje: 'Ti si jedino što valja na Poljudu'

Lijepa novinarka HRT-a Mirta Šurjak koju rado viđamo na terenima diljem svijeta odakle izvještava o sportskim rezultatima na svom Instagramu nerijetko objavljuje fotke zbog kojih obožavatelji lude.

Naime, uoči derbija koji se odvio na splitskom Poljudu u ponedjeljak, Mirta je "opalila" fotku iz gledališta u uskoj flourescentnoj haljini, a pratitelji su se, sudeći prema komentarima, izbezumili.

- Ti si jedino što valja na Poljudu - napisao je jedan s kojim su se mnogi složili.

- Super, mislim da će biti pobjeda - napisao je drugi, a ostali su redali komplimente za novinarku koja je tijekom vođenja emisije Hajduk Live Digital ugostila novog napadača Hajduka Dimitriosa Diamantakosa, koji se u jednom trenutku i skinuo pred Mirtom. Točnije, u jednom je trenu skinuo svoju bijelu košulju i umjesto nje obukao Hajdokuv dres, a na sve to ga je potaknula upravo Mirta. "Hoćeš li isprobati dres? Mislim da će to biti dobro. Možeš skinuti košulju. Žene će biti jako zadovoljne zbog toga", potaknula ga je novinarka, na što je Dimitrios krenuo otkopčavati košulju i oblačiti dres.

Nakon što je odjenuo dres, nastavili su s emisijom, a kako je to sve izgledalo možete vidjeti na 32.40 u videu ispod.

Podsjetimo, Mirta je nedavno otkrila da joj fizički izgled stvara probleme u poslu kojim se bavi. - Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je u intervjuu za portal doktorehitno.