Žanamari objavila video iz teretane, istaknula je utegnute noge i bujnu pozadinu: 'Izgledaš kao da imaš 25'

Pjevačica Žanamari Perčić (41) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi, a sada je na svom Instagram profilu podijelila video uz teretane i pokazala kako vježba.

Odjevena u sportske tajice i topić pokazala je besprijekornu liniju i isklesanu guzu i noge, a pratiteljima nije trebalo dugo da joj ispod objave upute brojne komplimente.

"Djevojko, prekrasno izgledaš", "Samo nastavi tako", "Svaka ti čast! Da tako godinama izgledaš kao da imaš 25", "Kad su ono Olimpijske", "Wowww top", samo je dio komentara.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno pokazala lice bez trunke šminke nakon tretmana SkinPena. Riječ je o tretmanu koji potiče kožu na proizvodnju kolagena i regeneraciju te smanjuje izraženost ožiljaka, strija, hiperpigmentacije i bora.

Nakon uspješnog tretmana, Žanamari se pohvalila izgledom svoje kože te je pokazala kako izgleda ''u prirodnom izdanju'', a pratitelji su se složili da izgleda sjajno.

Perčić je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Nedavno je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava.

Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

