'Vrata su mi pritiskala vrat, boljelo me, gušila sam se i bila sam jako uplašena'

Kad sam bila mala, vracajuci se s izleta s vrtickom grupom, vozac autobusa je zatvorio vrata pri mom ulasku. Vrata su mi pritiskala vrat, boljelo me, gusila sam se i bila sam jako uplasena. Vrticka teta brzo je reagirala i otvorili su vrata. Sjecam se da uopce nisam plakala.Nabacila sam osmijeh i glumila da je sve u redu jer nisam htjela da se vozac osjeca lose. Kuci sam se vratila s osmijehom i mama nije nista primjetila sve dok ju nije nazvala druga mama i sve ispricala. Mama je odmah skinula kosuljicu i pronasla tragove na vratu. Bila je jako ljuta, a ja sam ju smirivala govoreci da je to nista...Ostala sam to isto dijete, uvijek je sve u redu, osmijeh je uvijek prisutan i ne volim da se ljudi osjecaju lose. #nejamarkicevicphoto #samosmijemse

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Sep 9, 2018 at 10:29am PDT