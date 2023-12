Voditeljica u prijenosu uživo pokazala srednji prst pa pojasnila o čemu se radi: 'Jako mi je žao'

Maryam Moshiri BBC-jeva je poznata voditeljica vijesti, a ovih je dana u fokusu javnosti nakon što je navodno slučajno uhvaćena kako pokazuje srednji prst na početku programa vijesti. Nakon što su video i fotografije dospjele u javnost, javno se ispričala zbog 'glupe šale' namijenjene prijateljima.

Naime, u srijedu u prijenosu uživo u podne Moshiri je program započela s podignutim srednjim prstom, a na televiziji se prikazala nakon završetka prepoznatljivog odbrojavanja za početak programa. Kada je shvatila da je kamera upaljena, brzo je spustila ruku i popravila izraz lica te nastavila neometano čitati vijesti. Jutros se pak javila na društvenim mrežama kako se 'šalila s ekipom u redakciji', pretvarajući se da odbrojava do početka vijesti na prstima.

- Kad smo došli do 1, okrenula sam prst u šali i nisam znala da će to biti uhvaćeno kamerom - napisala je na X-u i nastavila: - Bila je to privatna šala s ekipom i jako mi je žao što je izašla tako javno. Nije mi bila namjera da se ovo dogodi i žao mi je ako sam nekoga uvrijedila ili uzrujala. Bila je to glupa šala koja je bila namijenjena malom broju mojih prijatelja - rekla je Moshiri na toj društvenoj mreži.

