Voditelj optužio Opru da se razmeće svojim bogatstvom: 'Zna li da su ljudi gladni?'

Radijski voditelj Howard Stern napao je svoju kolegicu, poznatu televizijsku voditeljicu Opru Winfrey. Stern je optužio Winfrey da se razmeće svojim bogatstvom na društvenim mrežama. Naime, Oprah je svojim radom i trudom postala milijarderka i to s 3,5 milijardi dolara, a na svojim profilima na društvenim mrežama često pokazuje kako uživa u svemu što je stekla. Tako se na njezinom Instagramu mogu vidjeti fotografije raznih automobila, ali i nakita. To je primijetio i radijski voditelj koji ju je prozvao u svom showu 'The Howard Stern Show'. On je kazao kako bi se Oprah trebala zapitati zbog svojih objava na društvenim mrežama.

- Nevjerojatno je što ta žena objavljuje na Instagramu. Pokazuje svoja imanja, vrtove, ljude koji joj služe. Znate, ona ima sluge i ljude koji joj kuhaju i to je je*eno divlje. Oprah zna kako se ponašaju bogati. Voli se razmetati bogatstvom, a ja nisam osoba kojoj je to ugodno gledati. Mislim da se ljudi ne bi trebali razmetati – rekao je.

Njegov suvoditelj Robin Quivers pokušao je obraniti Opru tvrdeći da se ona ne hvali svojim statusom i da samo pokazuje kako uživa u životu. Međutim, Stern nije završio s kritikom.

- Moraš malo biti samosvjestan i znati da postoje ljudi koji se jako muče u životu. Moraš misliti na ljude koji nemaju što za jesti. Razumiješ li što govorim? Moraš biti svjestan takvih stvari – dodao je.

Robin mu je uzvratio pitanjem bi li nestala glad u svijetu ako bi se Oprah prestala slikati na Instagramu, a on je kazao:

- Ja dobro zarađujem i imam problema s gledanjem toga što Oprah radi. Kad gledam što objavljuje, kažem si: 'Vau, pogledaj što se tamo događa... Njezino imanje je nevjerojatno, kada ide u kupovinu, ide u svoje dvorište jer tamo sve raste.

Inače, Stern je pokrenuo svoj show, a uz njega i Robina u eteru se može čuti i Gary. Show su na web stranici opisali kao neočekivan i necenzuriran, kao i da nude najbolje intervjue s poznatima.

