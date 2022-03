Vlatka Pokos progovorila o ljubavi i slavi: 'Nikada nisam htjela biti slavna iako to mnogi misle'

Bivša TV voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (52) odbrojava dane do svog povratka u Kanadu. Vlatka je u Hrvatsku stigla zbog angažmana u showu Nove TV 'Ples sa zvijezdama', no tamo se nije dugo zadržala. Prva je ispala iz showa, a nakon ispadanja dala je nekoliko intervjua u kojima je otkrila kako joj nije u planu zadržavati se u Hrvatskoj te da će se uskoro vratiti u Kanadu u kojoj živi proteklih pet godina.

- Zaista je teško ili gotovo nemoguće uspoređivati ta dva svijeta, ne samo zbog nevjerojatno uređenog društva, i visokog standarda života, nego i mentalitet ljudi je drugačiji. Standard i plaće vam omogućuju da vi puno putujete, mi u Hrvatskoj smo sretni što imamo more i što nam je donekle omogućeno. Posjetila sam Floridu, Meksiko, Amerika me isto fascinira kao takva, naravno želim upoznati Kanadu, Kanada je prekrasna zemlja, za sad sam bila samo u Vancouveru, to je prekrasan grad - otkrila je Pokos za IN magazin.

Foto: Instagram

Progovorila je i o braku te vjeri u ljubav koju nije izgubila. - Da, sa osobom koja mi savršeno dogovara, koji mi je partner, bi, bi. Zašto ne? - kaže Vlatka. Otkrila je i kako uživa u životu bez fokusa javnosti. - To mi odgovara, ja sam oduvijek voljela scenu i svoj posao, a nikad nisam voljela ono oko moga posla iako se stvorilo u javnosti da silno želim biti slavna - zaključila je Vlatka Pokos.

