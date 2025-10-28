VIDEO Pobjednik Plesa sa zvijezdama o uređenju kuće: 'Ovo dođe kao terapija!'

Influencer Marco Cuccurin ponovno se javio na društvenim mrežama i ovoga puta pokazao da se ne boji fizičkog rada. Marco je posljednjih tjedana odlučio stati na kraj neredu u garaži svog pokojnog djeda, a kako sam kaže, taj je prostor bio "pun smeća, prozora, ormarića, propalih štednjaka, starih grilja i stolova". Marco nije bio sam u ovoj akciji – u pomoć su mu stigli tata i baka, a posao je potrajao danima. "Ono što smo odlučili napraviti nakon što smo ispraznili prvi dio garaže jest isprazniti, logično, i ovaj desni, drugi dio koji je bio pun prozora, ormarića, propalih štednjaka, starih grilja, starih stolova", ispričao je Marco, dodavši kako je garaža bila prepuna otpada koji se morao sortirati.

"Kad ti dolaze ljudi po to smeće, moraš to podijeliti u dio za željezo, dio za drvo, dio za plastiku, jer oni to sve neće nositi kao mješoviti otpad", rekao je te dodao kako im je za kompletno raščišćavanje trajalo čak sedam dana. "Jedina pozitivna stvar, da sad bacim i koju foru, jest to što sam s ovom sjekirom mogao iskaliti sve neke stvari možda koje u pravom životu ne mogu, pa ti ovo dođe kao neka terapija da isprazniš glavu", našalio se Marco, koji je otkrio i da su improvizirane daske dijelile prostor garaže, no nakon skidanja istih i uvidjevši koliko se prostora krije iza silnih stvari, priznaje kako razmišlja da preuredi garažu u stambeni prostor.

Podsjetimo, Marca je šira javnost upoznala u showovima "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju", a nedavno je na svom Instagramu podijelio crticu iz svog privatnog života i pratiteljima je dao uvod u ono što mu se događa. Marco je objavio video u kojem je objasnio kako se zadnjih dana posvetio novom poglavlju u svom životu te je uz video koji je objavio napisao: - Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz’ Bože, trebat će strpljenja. U videu je Marko u radnoj odjeći i s rukavicama na rukama i pokazuje kako je krenuo s čišćenjem kuće koja je pripadala njegovom djedu, ali godinama nije bila održavana i sada je odlučio tu kuću pretvoriti u novi dom za svoju baku.

U objavljenom videu Marko je je okružen neredom, građevinskim materijalom i starim stvarima, a odlučan izraz lica govori da je pred njim velik posao. - Vrijeme je da izgradim dom noni. Vrijeme je da vam ispričam što radim u Puli u zadnje vrijeme - rekao je Marco u uvodu videa. Objasnio je kako se nalazi na svojoj djedovini i u kući koja pripada njegovoj obitelji, ali nije dobro očuvana. - Moj djed je, ne znam, valjda zadnjih 20 godina odlučio skupljati svašta i spremati u našu šupu i to sada moram očistiti - kazao je Marco. Ispričao je kako kuća ima okućnicu i vrt i smatra da bi taj prostor bio idealna oaza mira za njegovu baku, a imao i zamisao kako bi nova kuća trebala izgledati.

- Ideja mi je da uklopim jednu modernu kuću sa staklenim stijenkama, ali i da zadrži kamen i maslinu kao štih Mediterana. Pozvao je građevinske forme da ga kontaktiraju i ponude svoje ideje, a iako ima ušteđevinu strahuje koliko će ga cijeli ovaj projekt koštati. Gostujući nedavno u podcastu Mic Drop rekao je kako namjerava izgraditi kuću za baku i tatu i tako im se zahvaliti na svemu što su napravili za njega. "Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena da uživam i da još svašta prođem, prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene", zaključio je za Mic Drop.