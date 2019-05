UŽIVO: Roko poput heroja dominirao pozornicom!

Počela je dugoočekivana druga večer Eurosonga u kojoj nastupa i naš predstavnik Roko Blažević s pjesmom "The Dream". Domaćini Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar i Lucy Ayoub najavili su kako večeras nastupa 18 zemalja, a kao i u utorak njih 10. Najavljeno je kako će u subotu nastupiti i posebna gošća Madonna.

TIJEK VEČERI:

22:22 Evo nam i posljednjeg nastupa druge polufinalne večeri. Predstavnik Azerbajdžana Chingiz otpjevao je pjesmu "Truth".

Foto: HRT/Screenshot

22:17 Predstavnica Sjeverne Makedonije Tamara Todevska pretposljednja nastupa večeras s pjesmom "Proud". Tamara je velika zvijezda u svojoj zemlji, a i večeras je dokazala da ima odličan glas.

Foto: HRT/Screenshot

22:13 Nizozemac Duncan Laurence glavni je favoit za pobjedu na kladionicama s pjesmom "Arcade". Publika ga je dočekala vriskom i ispratila ovacijama.

Foto: HRT/Screenshot

22:09 Grupa KEiiNO predstavlja Norvešku. Ovaj trio predstavio je zanimljivu kombinaciju moderne pop produkcije i opernog pjevanja.

Foto: HRT/Screenshot

22:05 Zanimljivo, Albanci ove godine pjevaju na svom jeziku. Predstavlja ih Jonida Maliqi, a pjesma se zove "Ktheju tokës". (Vrati se u svoju zemlju).

Foto: HRT/Screenshot

22:00 Nakon kratke pauze slijedi nam predstavnik Rusije Sergej Lazarev. Riječ je o jednom od najpoznatijih ruskih pjevača, a popularan je u gotovo svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Sergej je već predstavljao Rusiju 2016. Ovog puta nastupa s pjesmom "Scream".

Foto: HRT/Screenshot

21:53 Predstavnik Latvije zove se Jurij Veklenko. I on pjeva na engleskom, a pjesma je "Run With The Lions".

Foto: HRT/Screenshot

21:50 Još jedna od favoritkinja je predstavnica Malte Michella. Pjesma se zove "Chameleon".

Foto: HRT/Screenshot

21:45. Odličan Rokov nastup! Počeo je kao pali anđeo sa zlatnim krilima, a na polovici pjesme s neba su se spustili plesači Diego i Endi. Roko je je pjevao na engleskom i hrvatskom i dobio veliki pljesak za pjesmu "The Dream" ("Heroj").

🇭🇷 Are we dreaming or did Roko just smash that performance of The Dream for Croatia?#DareToDream #Eurovision #HRV pic.twitter.com/1XXq67Eqhs — Eurovision (@Eurovision) May 16, 2019

Foto: Reuters/PIXSELL

21:41 Deveta na pozornici je austrijska predstavnica PÆNDA s pjesmom "Limits". Nakon nje nastupa naš Roko Blažević.

Foto: HRT/Screenshot

21:38 Šveđanin John Lundvik jedan je od favorita natjecanja, a to je i opravdao večerašnjim nastupom. Inače, John je rođen u Londonu, a kad mu je bilo šest godina usvojila ga je jedna švedska obitelj. Prije pjevanja bavio se atletikom, i bio jako uspješan u svom uzrastu.

Foto: Reuters/Pixsell

21:33 Dankinja Leonora nekad se bavila umjetničkim klizanjem a danas predstavlja svoju zemlju s pjesmom "Love Is Forever". Zanimljivo, pjevala na engleskom i francuskom.

Foto: HRT/Screenshot

21:27. Rumunjka Ester Peonynastupila je kao šesta i pokazala zavidne glasovne mogućnosti u pjesmi "On A Sunday".

Foto: HRT/Screenshot

21:23 Predstavnici Latvije Carousel otpjevali su pjesmu "That Night" i odveli ans u neki drugi svijet.

Foto: HRT/Screenshot

21:19 Evo i jednog od favorita. Švicarac Luca Hänni predstavio je modernu pop produkciju u pjesmi "She Got Me". Publika je eksplodirala. Svestrani Luca pjeva, pleše, dizajnira, i radio je kao model. Odustao je od srednje škole za zidara i potpunos e posvetio glazbi.

Foto: HRT/Screenshot

21:15 Još jedna koja pjeva na engleskom je Anna Odobescu, Moldavka koja pjeva pjesmu "Stay"

Foto: HRT/Screenshot

21:11 Atraktivna Irkinja Sarah McTernan pjeva kao druga, a pjesma se zove jednostavno "22". Čini se da je itekako pojela trema.

Foto: HRT/Screenshot

21:05 Prva nastupa predstavnica Armenije Srbuk s pjesmom "Walking Out".

Foto: HRT/Screenshot